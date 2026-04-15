Đồng Nai mở rộng 3 tuyến đường đi qua đô thị Biên Hòa

Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng về việc xử lý ùn tắc giao thông khu vực các phường: Trảng Dài, Tam Hiệp, Long Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, lập hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng Đường tỉnh 768B đoạn nối từ đường Đồng Khởi đến đường Hoàng Văn Bổn; đường Bùi Văn Hòa và đường liên phường Trảng Dài - Tam Hiệp, theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đường Bùi Văn Hòa sẽ được mở rộng lên 10 làn xe

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao Ban Quản lý dự án khu vực 1 chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát, tiến hành các thủ tục dừng thực hiện Dự án đường Bùi Văn Hòa đã phê duyệt chủ trương đầu tư theo hình thức đầu tư công, làm cơ sở triển khai và thực hiện các thủ tục theo phương thức PPP.

Đường Bùi Văn Hòa dài khoảng 5,5 km, điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 1 (hầm chui Tam Hiệp), điểm cuối là vòng xoay nút giao với đường Võ Nguyên Giáp.

Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực đô thị Biên Hòa đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tuyến này hiện chỉ có chiều rộng mặt đường 12-15 m, lưu lượng phương tiện giao thông lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Vì vậy, tỉnh Đồng Nai đã có chủ trương thực hiện đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. Theo đó, đường Bùi Văn Hòa sẽ được nâng cấp, mở rộng với quy mô 10 làn xe, tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỉ đồng.

Các tuyến đường 768B, đường liên phường Trảng Dài - Tam Hiệp cũng được tỉnh Đồng Nai lên kế hoạch triển khai xây dựng nhiều năm trước. Tuy nhiên, đến nay, các dự án này vẫn chưa được triển khai thực hiện. Các phường: Trảng Dài, Tam Hiệp, Long Bình là những phường có quy mô dân số lớn của tỉnh Đồng Nai, tập trung nhiều khu công nghiệp trên địa bàn. Ước tính, tổng quy mô dân số của 3 phường hiện nay khoảng 453.000 người.



