Dự án mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều bao giờ xong?

Sáng 10-3, nhiều người dân khi lưu thông qua đoạn đường Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Xuân, TP Huế không khỏi bức xúc vì đường nhầy nhụa, gồ ghề, chật chội do ảnh hưởng của công trình thi công mở rộng đường gặp thời tiết mưa bất lợi.

Đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh vẫn chưa được tập trung thi công do đang điều chỉnh, mở rộng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều có tổng mức đầu tư gần 188 tỉ đồng, chiều dài hơn 1,1 km, kéo dài từ cầu Chợ Dinh đến cầu Bãi Dâu, phường Phú Xuân, TP Huế. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực 1 TP Huế làm chủ đầu tư và giải phóng mặt bằng, được khởi công vào tháng 5-2025.

Dự án được triển khai nhằm giảm ùn tắc giao thông, khắc phục tình trạng ngập úng và từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị với quy mô mặt cắt ngang từ 27,5 – 36 m.

Dự án thi công mới hoàn thành cấp phối ở đoạn cầu Bãi Dâu đến đoạn giao đường Ngô Kha.

Người dân vui mừng khi dự án được khởi công nhưng đến nay, sau gần một năm triển khai, nhiều người cho rằng việc thi công khá chậm, đường ngắn nhưng làm mãi không xong. Trong đó, đoạn từ cầu Bãi Dâu đến đường Ngô Kha dài 547 m, nền đường rộng 36 m không vướng giải toả nhà dân nhưng nay mới hoàn thành cấp phối, vỉa hè một số đoạn, dải phân cách chưa được thi công.

Vỉa hè vẫn còn ngổn ngang.

Chủ đầu tư cho biết do khu vực nằm gần chợ, lưu lượng phương tiện qua lại lớn, trong đó có nhiều xe tải trọng nặng, nên việc thi công công trình khiến giao thông đi lại khó khăn hơn. Dự kiến sẽ thảm bê tông nhựa lớp đầu tiên vào ngày 30-4 năm nay.

Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2029.

Trong khi đó, đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu chợ Dinh đã hoàn thành hệ thống cống thoát nước một số đoạn ngắn nhưng tiến độ chung vẫn chậm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân là Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực 1 đề xuất UBND TP Huế điều chỉnh chiều rộng tuyến đường từ 27,5 m lên 36 m ở đoạn này, dẫn đến khối lượng giải phóng tăng lên.

Theo đó, đoạn này có 82 hộ dân bị ảnh hưởng, nhưng hiện còn một hộ chưa thể lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng do không phối hợp. Đã phê duyệt hồ sơ đền bù 39 trường hợp với tổng giá trị là 32,8 tỉ đồng, trong đó 26 hộ đã nhận tiền và ký biên bản bàn giao mặt bằng. Các trường hợp còn lại sẽ tiếp tục kiểm kê lập phương án bồi thường theo lộ giới 36 m sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trong số các hồ sơ chưa phê duyệt có 37 trường hợp đang được UBND phường Phú Xuân thẩm định. Chủ đầu tư cũng cho biết đã di dời tất cả các ngôi mộ trong phạm vi quy hoạch 27,5 m. Hiện nay, trong quá trình thi công có phát hiện một số mộ vô chủ nằm dưới tầng đất, đang tiến hành cất bốc và di dời theo đúng quy định.

Dự án bố trí 78 lô tái định cư, gồm 42 lô hộ chính và 36 lô hộ phụ tại khu hạ tầng kỹ thuật đường Cao Bá Quát và khu dân cư phía Bắc Hương Sơ. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2029.