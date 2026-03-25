Quyết định quan trọng của Đồng Nai về dự án metro Suối Tiên - sân bay Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản triển khai thực hiện kết luận cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, trong đó có nội dung về dự án tuyến đường sắt metro Suối Tiên - Trung tâm Chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai - sân bay Long Thành.

Được đặt mục tiêu khai thác thương mại từ tháng 6-2026, sân bay Long Thành đang chờ đợi những kết nối tốt nhất về hạ tầng giao thông, nhất là từ hướng TPHCM

Theo UBND tỉnh, đây là dự án đặc biệt quan trọng của địa phương. Do đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh tổ chức đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm để làm cơ sở so sánh, đánh giá, lựa chọn thiết bị đầu cuối hiện đại, tiên tiến, có giá trị lâu dài; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện trước ngày 5-4-2026.

Dự án tuyến metro kéo dài có chiều dài hơn 41 km, bắt đầu từ ga S0 tại Tân Vạn, tuyến đi theo hướng tuyến quy hoạch, vượt sông Đồng Nai và đi dọc Quốc lộ 1, kết nối vào nhà ga SC của trung tâm hành chính mới. Sau đó, tuyến theo hành lang quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa-Long Thành, dọc theo ĐT.771, cắt qua cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, kết nối vào nhà ga SA và sau đó theo hành lang quy hoạch dành cho các tuyến đường sắt đi vào sân bay Long Thành.

Cụ thể, dự án được chia làm 3 đoạn chính: Đoạn 1 từ ga S0 đến ga Trung tâm hành chính tỉnh (SC), dài hơn 6 km; đoạn 2 từ ga SC đến ga SA - điểm giao với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, dài hơn 28 km; đoạn 3 dài hơn 7 km là tuyến mới và đi song song với tuyến metro Thủ Thiêm-Long Thành vào sân bay Long Thành.

Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 60.000 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 4.300 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2025-2030.

Về công nghệ, loại hình đường sắt đô thị với tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/giờ và tốc độ vận hành tối đa là 110 km/giờ.

Để triển khai dự án, cuối tháng 1-2026, UBND tỉnh Đồng Nai thành lập Tổ công tác thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Sân bay Long Thành. Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, soạn thảo cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tỉnh.

Đầu tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị xem xét chấp thuận cho tỉnh triển khai thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính mới của tỉnh và sân bay quốc tế Long Thành, theo quy định về xây dựng công trình khẩn cấp. Tỉnh Đồng Nai cũng tính toán khung giờ dự kiến đi metro số 1 di chuyển qua ga Thủ Đức, ga ở Trung tâm hành chính để từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành và ngược lại mất khoảng 40 phút. Giai đoạn thực hiện dự án từ 2026 - 2030. UBND tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND TPHCM trình Thủ tướng quyết định các cơ chế đặc thù đối với từng công trình quy định về khảo sát, thiết kế xây dựng công trình… Liên quan dự án này, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý về nguyên tắc triển khai dự án kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành theo điều kiện khẩn cấp. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND TPHCM thực hiện theo quy trình, quy định pháp luật.



