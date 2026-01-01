Đồng Nai thu ngân sách vượt chỉ tiêu năm 2025 với hơn 101.000 tỉ đồng

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 31-12-2025, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025 của tỉnh đạt 101.400 tỉ đồng, đạt 144% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 136% dự toán HĐND tỉnh, vượt mục tiêu phấn đấu thu 100.000 tỉ đồng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Đồng Nai lần đầu tiên đạt mốc thu ngân sách 101.400 tỉ đồng

Cụ thể, trong tổng thu NSNN năm 2025, thu từ lĩnh vực nội địa đạt trên 78.600 tỉ đồng, đạt 161% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 149% dự toán HĐND tỉnh thông qua.

Có 15/17 chỉ tiêu đạt và vượt so với dự toán tỉnh giao gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 17.900 tỉ đồng; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt gần 12.000 tỉ đồng; thu từ thuế thu nhập cá nhân trên 9.600 tỉ đồng.

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý trên 2.600 tỉ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý trên 3.600 tỉ đồng. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 22.700 tỉ đồng, đạt 105% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 105% dự toán HĐND tỉnh.

Đến ngày 31-12, Đồng Nai chi cân đối ngân sách địa phương đạt trên 51.800 tỉ đồng; chi đầu tư phát triển đạt trên 21.900 tỉ đồng. Đối với giải ngân vốn đầu tư công, toàn tỉnh đạt gần 21.400 tỉ đồng.

Chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh năm 2025 đạt trên 29.800 tỉ đồng, đạt 108% dự toán Thủ tướng giao và đạt 111% dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm, đạt 92% so với dự toán điều chỉnh.

Dự toán chi NSNN năm 2025 sẽ được tiếp tục điều chỉnh, ghi nhận đến hết tháng 1-2026, do đó ước năm 2025, Đồng Nai hoàn thành dự toán chi ngân sách.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết năm 2025 là một năm đặc biệt đối với tỉnh, về tăng trưởng kinh tế đạt 9,63% và vượt chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN cao nhất trong bối cảnh mới sáp nhập, còn nhiều khó khăn, thách thức.

Bước qua năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phải quyết tâm phấn đấu đạt số thu NSNN cao hơn nữa. Các sở, ngành chú trọng khơi thông nguồn lực từ các dự án đang gặp khó khăn cũng như những nguồn thu khác mà tỉnh đã đạt được thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Tài chính bám sát mục tiêu, phương hướng đã đề ra trong năm 2026, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các sở, ngành khai thác những nguồn thu hiệu quả nhất.