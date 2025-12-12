Một xã của TPHCM thu ngân sách vượt xa dự toán

Ngày 12-12, Đảng bộ xã Long Hải (TPHCM) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Hội nghị lần thứ 10, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2025, dù đối diện nhiều khó khăn về quy mô dân số, khối lượng công việc, yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số, Long Hải đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ - du lịch đạt hơn 11.250 tỉ đồng, bằng 108,4% kế hoạch. Thu ngân sách vượt xa dự toán, đạt hơn 511 tỉ đồng, bằng 178% kế hoạch.

Đảng bộ xã Long Hải (TPHCM) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Cải cách hành chính tiếp tục là điểm sáng khi xã tiếp nhận và giải quyết 1.004 hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, 100% thông qua dịch vụ công trực tuyến. An sinh xã hội được đảm bảo với 2.616 đối tượng bảo trợ xã hội được chi trả qua tài khoản ngân hàng; giải ngân hơn 156 tỉ đồng vốn vay cho người dân. Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%, vượt chỉ tiêu được giao.

Công tác xây dựng Đảng ghi dấu ấn với 100% đảng viên được chuẩn hóa dữ liệu; duy trì 78 mô hình "Dân vận khéo"; không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên trong năm.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải, báo cáo tại hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ xã Long Hải trong năm đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Bà đề nghị xã Long Hải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của toàn hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy gợi ý xã Long Hải cần đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ và chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương lân cận để triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng Long Hải trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng cao cấp.

Địa phương cũng cần tập trung tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, trong đó đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường biển - yếu tố then chốt cho định hướng phát triển bền vững của xã và của toàn thành phố.