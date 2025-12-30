HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TPHCM thu ngân sách năm 2025 ước đạt 785.000 tỉ đồng

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Dự kiến đến hết năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TPHCM ước đạt 785.000 tỉ đồng, đạt 116,9% dự toán Trung ương giao.

Chiều 30-12, Kho bạc Nhà nước TPHCM Khu vực 2 tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn TPHCM.

Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các đơn vị sở ngành TPHCM.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, báo cáo lũy kế đến sáng ngày 30-12, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn đạt 781.585 tỉ đồng, đạt 116,4% dự toán Trung ương giao và 112,1% dự toán HĐND TP giao.

Dự kiến đến hết năm 2025, tổng thu NSNN trên địa bàn TP ước đạt 785.000 tỉ đồng, đạt 116,9% dự toán Trung ương và 112,6% dự toán HĐND TP giao.

Trong đó, thu nội địa 561.236 tỉ đồng, chiếm 71,5% tổng thu NSNN. Thu từ dầu thô ước đạt 45.000 tỉ đồng, bằng 91,8% dự toán.

Đến năm 2026, tổng thu NSNN trên địa bàn TP ước đạt 804.775 tỉ đồng, bằng 31,8% so với tổng dự toán thu ngân sách nhà nước của cả nước.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2025 đạt kết quả rất tích cực trong bối cảnh nền kinh tế chung trên thế giới còn gặp nhiều khó khăn.

- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Những kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý tài chính ngân sách, mà còn là thành quả của tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, tận tụy và bản lĩnh trong điều hành.

Trong đó, vai trò của các cơ quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách như ngành Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước là hết sức quan trọng.

Bước sang 2026, thành phố đòi hỏi một quyết tâm chính trị cao hơn, tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn trong quản lý và điều hành.

"Với bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, tư duy và cách làm mới, ngành tài chính Thành phố sẽ hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ được giao, phấn đấu tăng thu ngân sách ít nhất 10%, góp phần xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững, văn minh, nghĩa tình" - Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được tin tưởng. 

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM đã quyết định tặng bằng khen cho 148 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, quản lý thu và nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn TPHCM năm 2025.

- Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc


Tin liên quan

Một xã của TPHCM thu ngân sách vượt xa dự toán

Một xã của TPHCM thu ngân sách vượt xa dự toán

(NLĐO) - Đó là xã Long Hải với kết quả thu ngân sách đạt 178%, vượt xa dự toán. Tại địa phương này, an sinh xã hội được bảo đảm.

Phường Diên Hồng, TPHCM thu ngân sách vượt chỉ tiêu

(NLĐO) - Phường Diên Hồng đề ra 16 chỉ tiêu cho năm 2026. Trong đó phấn đấu xây dựng phường đạt tiêu chí "Sạch - Xanh - Thân thiện môi trường"

Một xã ở Tây Ninh thu ngân sách vượt hơn 332%

(NLĐO) - Bộ máy mới của xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh được đưa vào vận hành thông suốt, không gián đoạn, nhận được sự đồng tình cao từ nhân dân

