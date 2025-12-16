Đồng Nai trước cơ hội lớn

Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, địa phương nằm trong tốp đầu cả nước về phát triển kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp (DN). Tỉnh đang có 57 khu công nghiệp, các cảng ICD hiện đại, mạng lưới và logistics phát triển mạnh và đặc biệt là Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang từng bước hoàn thiện.

Sớm đồng bộ

Hiện toàn tỉnh đã quy hoạch 4 trung tâm logistics lớn với tổng diện tích hơn 950 ha gồm 2 trung tâm tại khu vực sân bay Long Thành, 1 trung tâm tại xã Phước An và 1 trung tâm tổng kho trung chuyển Miền Đông tại Trảng Bom. Trên địa bàn có 3 cảng lớn hoạt động theo mô hình logistics gồm: ICD Tân Cảng - Long Bình, ICD Tân Cảng - Nhơn Trạch và ICD cảng Đồng Nai. Đặc biệt, cuối năm 2024, Khu Dịch vụ hậu cần cảng Phước An đã chính thức đi vào hoạt động.

Tính đến tháng 6-2025, Đồng Nai đã thu hút 14 dự án logistics với tổng diện tích gần 64 ha, trong đó có 11 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 317 triệu USD. Về năng lực vận tải và kho bãi, toàn tỉnh hiện có 339 đơn vị vận tải với hơn 31.277 xe đang hoạt động. Tổng diện tích đất dịch vụ tại các khu công nghiệp là hơn 229 ha, trong đó còn khoảng 120 ha đất dịch vụ chưa sử dụng, sẵn sàng đón các nhà đầu tư trong lĩnh vực kho bãi, logistics.

Đánh giá về thực tế ngành logistics Đồng Nai, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, cho rằng hạ tầng logistics của tỉnh hiện vẫn còn manh mún, chưa đồng bộ. Để logistics thực sự trở thành "mạch máu" của nền kinh tế, địa phương cần đồng thời phát triển hạ tầng cứng, hạ tầng mềm và hạ tầng số, từ giao thông, kho bãi, cảng cạn đến quản lý dữ liệu, kết nối chuỗi cung ứng.

Theo ông Hải, chuỗi logistics chỉ vận hành hiệu quả khi có sự liên thông giữa hạ tầng thương mại, giao thông và công nghệ thông tin. Đây chính là điểm cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Ông phân tích ngoài đường bộ, đường thủy, logistics hàng không sẽ là lợi thế khác biệt, gắn trực tiếp với sân bay Long Thành. "Với tầm vóc của sân bay Long Thành, Đồng Nai phải đặt mục tiêu trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực và cả nước. Từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế" - ông Hải gợi mở.

Bốc dỡ hàng hóa xuống cảng Phước An - cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai

Đã có đòn bẩy

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hoài Chung, Giám đốc điều hành Sàn Giao dịch logistics quốc tế Phaata, nhìn nhận bên cạnh khu vực quanh sân bay Long Thành và các khu công nghiệp thì việc mở rộng địa giới hành chính sẽ tạo không gian phát triển. Các dự án giao thông mới cũng sẽ kết nối Tây Nguyên và Bình Phước (cũ) với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép thuận lợi hơn. Những tuyến kết nối mới và ICD Hoa Lư cũng giúp tỉnh mở rộng không gian logistics, trở thành cửa ngõ trung chuyển hàng hóa của Campuchia - Lào - Thái Lan ra biển Đông.

Đồng Nai là một trong những trung tâm công nghiệp, xuất khẩu lớn của cả nước, kết nối chặt chẽ với TP HCM, Tây Nguyên. Hiện mỗi năm kim ngạch xuất - nhập khẩu của Đồng Nai đạt hàng chục tỉ USD. Logistics trong bối cảnh kinh tế hiện nay không còn đơn thuần là ngành dịch vụ hỗ trợ mà đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai Vũ Ngọc Long đề nghị Hiệp hội Logistics tỉnh phát huy vai trò đại diện, cầu nối giữa DN với chính quyền; chủ động tham gia tư vấn, phản biện chính sách trong lĩnh vực logistics, vận tải, xuất - nhập khẩu; kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết quốc tế, kết nối với các hiệp hội, DN trong và ngoài nước; thúc đẩy chuyển đổi số, logistics xanh, logistics thông minh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Chia sẻ về tầm nhìn, Chủ tịch Hiệp hội Logistics tỉnh Đồng Nai Phan Đình Cảnh cho hay mục đích của hiệp hội là góp phần thúc đẩy sự liên kết, nâng tầm năng lực cạnh tranh và hỗ trợ DN phát triển trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ. "Hiệp hội Logistics Đồng Nai sẽ tận dụng tối đa các tiềm năng, lợi thế từ sân bay Long Thành và các cảng biển trên địa bàn để đẩy mạnh phát triển logistics" - ông Cảnh khẳng định.

Hiệp hội phấn đấu trở thành cầu nối tin cậy giữa DN với chính quyền, phản ánh kịp thời tâm tư, kiến nghị của hội viên; thúc đẩy liên kết, hợp tác, chia sẻ hình thành mạng lưới logistics Đồng Nai đồng bộ, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và cả nước. Song song đó, tích cực tham gia vào quy hoạch kết nối hạ tầng logistics, đóng góp các giải pháp nâng cao chỉ số logistics, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.

Là cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai, ông Trương Hoàng Hải, Tổng Giám đốc Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An, cho biết cảng sẽ chú trọng đầu tư vào hạ tầng cảng xanh, hiện đại hóa trang thiết bị sử dụng năng lượng sạch với phần lớn hệ thống vận hành chuyển đổi sang điện khí hóa. Cảng Phước An sẽ chủ động kết nối và đồng hành cùng các hãng tàu, DN logistics và đối tác trong chuỗi cung ứng, cùng nhau kiến tạo hành lang vận tải xanh quốc tế. Đây không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là động lực giúp nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của ngành cảng biển Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Phát triển trong mối tương quan vùng Ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam, cho rằng cần đặt sự phát triển ngành logistics Đồng Nai trong mối tương quan vùng. Theo đó, hướng tới phát triển nền tảng dữ liệu logistics toàn tỉnh, liên thông với nền tảng quốc gia. Đồng thời, phát huy vai trò của Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ thông qua các hành động cụ thể như: Đề án, đề tài, dự án, chính sách thực tế về logistics ở quy mô cấp vùng. Hiệp hội Logistics Đồng Nai cũng cần giữ liên kết chặt chẽ với Hiệp hội DN dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) trong việc đề xuất các chính sách phát triển cho tỉnh, ngành.



