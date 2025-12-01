Chiều 1-12, Hiệp hội Logistics Đồng Nai đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2028 với sự tham dự của 100 đại biểu chính thức. Dự đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long tặng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho Ban Chấp hành Hiệp hội Logistics Đồng Nai

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương trước đó để bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Logistics Đồng Nai nhiệm kỳ I (2025-2028) gồm 32 người, Ban thường trực 11 người. Ông Phan Đình Cảnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH sản xuất Thương mại Dịch vụ Hóa Cảnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Logistics Đồng Nai.

Đại diện cho Ban Chấp hành khóa I, Chủ tịch Hiệp hội logistics Đồng Nai Phan Đình Cảnh cam kết thúc đẩy liên kết-hợp tác-chia sẻ, hình thành mạng lưới doanh nghiệp logistics Đồng Nai đồng bộ, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và cả nước; hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao năng lực chuyên môn cho doanh nghiệp thông qua đào tạo, hội thảo, tư vấn chuyên sâu. Tham gia tích cực vào quy hoạch, kết nối hạ tầng logistics, đóng góp các giải pháp nâng cao chỉ số tối ưu chi phí logistics, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. Đồng thời, xây dựng văn hóa kinh doanh minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp logistics Đồng Nai năng động - trách nhiệm - hội nhập.

Chủ tịch Hiệp hội logistics Đồng Nai Phan Đình Cảnh phát biểu

Đồng Nai hiện sở hữu 57 khu công nghiệp, các cảng ICD hiện đại, mạng lưới và logistics phát triển mạnh và đặc biệt là sân bay Long Thành đang từng bước hoàn thiện. Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Nai Vũ Ngọc Long nhấn mạnh việc thành lập Hiệp hội Logistics Đồng Nai là một bước đi hết sức cần thiết, phù hợp với yêu cầu phát triển thực tiễn của tỉnh cũng như xu thế hội nhập và phát triển bền vững.

Theo ông Long, hiệp hội cần làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước; là diễn đàn liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, tiêu chuẩn, công nghệ. Đồng thời hiệp hội cũng cần đồng hành với tỉnh trong quá trình tổ chức, phát triển các trung tâm logistics, chuỗi dịch vụ hiện đại gắn với sân bay Long Thành và các KCN.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2025, đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026 được kỳ vọng tạo ra cú hích để ngành logistics và tỉnh Đồng Nai phát triển.



