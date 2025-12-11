HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Tin vui cho người lao động Đồng Nai: Thất nghiệp vẫn được "bao" 100% thẻ BHYT

MAI CHI

(NLĐO) - Kinh phí thực hiện hỗ trợ mức đóng BHYT trích từ nguồn ngân sách được bố trí hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành

HĐND tỉnh Đồng Nai vừa thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026 – 2030. Theo đó, từ ngày 1-1-2026, tỉnh sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho các đối tượng gồm:

- Người dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo quy định của Chính phủ;

- Người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền;

Tỉnh Đồng Nai: Lao động thất nghiệp được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đến khi tìm được việc làm mới - Ảnh 1.

Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi có nơi thường trú, tạm trú tại các xã khu vực I được tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

- Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi có nơi thường trú, tạm trú tại các xã khu vực I; các thôn, ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đồng Nai theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Người lao động hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 3 tháng chưa tham gia lại BHYT cho đến khi tìm được việc làm mới và tham gia BHXH bắt buộc hoặc hưởng trợ cấp BHXH một lần;

- Người thuộc hộ gia đình thoát nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều của trung ương trong thời gian 24 tháng từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo;

- Người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang được tập trung vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc ngành Y tế quản lý trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú;

- Cộng tác viên dân số.

Đối với học sinh, sinh viên khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh Đồng Nai; nhân viên y tế thôn, bản (ấp) và cô đỡ thôn, bản (ấp), ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, sẽ được tỉnh hỗ trợ 50% mức đóng BHYT.

Nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người được hỗ trợ 50% mức đóng BHYT trong thời gian 1 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn trung ương và hỗ trợ 20% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định chuẩn hộ có mức sống trung bình của trung ương.

Mức hỗ trợ hằng tháng được xác định bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Trường hợp một người thuộc nhiều nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế thì được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

Kinh phí thực hiện hỗ trợ là từ nguồn ngân sách được bố trí hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

người lao động tỉnh đồng nai BHYT thẻ BHYT mức đóng BHYT hỗ trợ đóng BHYT
