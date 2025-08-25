HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đồng Nai xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” với “4 xin, 4 luôn và 5 không”

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Đồng Nai sẽ thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” tại 100% đơn vị xã, phường trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày 25-8, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định giao Chủ tịch UBND cấp phường, xã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng bộ máy "Chính quyền thân thiện" do Chủ tịch UBND phường, xã trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo.

Đồng Nai xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” với “4 xin, 4 luôn và 5 không”- Ảnh 1.

Tỉnh đoàn Đồng Nai đã triển khai những đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại các phường, xã trong công tác giải quyết thủ tục hành chính

Cụ thể, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu 100% phường, xã xây dựng pano, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan "Chính quyền thân thiện" bằng khẩu hiệu "4 xin, 4 luôn và 5 không" tại cổng, trong khuôn viên trụ sở UBND cấp xã, phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Theo đó, cán bộ, công chức thực hiện nghiêm "4 xin, 4 luôn và 5 không".

"4 xin" gồm: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép.

"4 luôn" gồm: Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

"5 không" gồm: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà.

Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm.

Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm.

Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối.

Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc xây dựng "Chính quyền thân thiện" nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhận thức của cán bộ, công chức cấp xã, nhất là nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Với các tiêu chí được xây dựng cho mô hình "Chính quyền thân thiện", người dân có điều kiện thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Qua đó, xây dựng phong cách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở theo phương châm làm việc: "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"...

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các phường, xã công khai số điện thoại của bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường và cán bộ, công chức cấp xã.

Đồng thời, niêm yết danh mục thủ tục hành chính, hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc hoặc công khai các nội dung tương tự ở trang thông tin điện tử, mạng xã hội (fanpage, zalo page,…) để người dân đánh giá trực tiếp hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính của cán bộ, công chức…

Bên cạnh đó, cung cấp đường truyền Internet, Wifi miễn phí cho người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở UBND xã, phường…, đảm bảo không có sự ngăn cách giữa cán bộ, công chức và nhân dân khi làm việc. Tiếp đón niềm nở, giải thích, hướng dẫn tận tình cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ cùng một số sở, ngành ban hành các tiêu chí khen thưởng, kỷ luật để đánh giá UBND phường, xã đạt chuẩn "Chính quyền thân thiện" vào cuối năm 2025.

Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ nhân rộng mô hình "Chính quyền thân thiện" đến các sở ngành và các đơn vị sự nghiệp.


Tin liên quan

Phát huy mô hình chính quyền thân thiện

Phát huy mô hình chính quyền thân thiện

Câu chuyện Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã có buổi gặp gỡ người dân, doanh nghiệp (DN) để giải quyết khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được người dân, DN hoan nghênh không phải là câu chuyện mới đây tại địa phương này.

Chủ tịch Quảng Nam: Đến với Quảng Nam là đến với chính quyền thân thiện

(NLĐO) – Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp FDI đầu tư trên địa bàn.

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP: GÓP CÂY NÊN RỪNG (*): Sáng kiến gần dân

Thơ tuyên truyền, hỗ trợ người yếu thế, tối ưu hóa công tác tương tác... là những sáng kiến mà các địa phương ở TP HCM áp dụng

tỉnh đồng nai chính quyền thân thiện hỗ trợ người dân thủ tục hành chính đội ngũ cán bộ tiếp công dân
    Thông báo