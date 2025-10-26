Đông Nam Á sôi động ngoại giao

Các nhà lãnh đạo ASEAN cùng nhiều nhà lãnh đạo thế giới có mặt ở Kuala Lumpur - Malaysia từ ngày 26 đến 28-10 để dự Hội nghị Cấp cao ASEAN cùng hàng loạt diễn biến ngoại giao quan trọng và sôi động. Những gương mặt tham dự nổi bật là Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi…

Truyền thông khu vực nhận định Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 có ý nghĩa quan trọng, một phần vì đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999, ASEAN kết nạp thêm thành viên là Timor-Leste. Ngoài ra, khối cũng sẽ nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (Atiga), hiệp định tự do thương mại nội khối quan trọng được ký kết lần đầu vào năm 2009, cũng như Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc.

Theo tờ The Straits Times (Singapore), hội nghị diễn ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt, với việc các nước ASEAN đang phải chịu mức thuế quan mới 10%-40% cho hàng nhập khẩu vào Mỹ. Bên cạnh các vấn đề thương mại, khối còn lên kế hoạch cho Lưới điện ASEAN - được coi là phép thử năng lực hoạt động độc lập và mang lại lợi ích hữu hình cho 680 triệu công dân của nhóm; nâng khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng; xử lý các mối đe dọa mạng xuyên biên giới…

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế chung ASEAN diễn ra tại Kuala Lumpur - Malaysia ngày 25-10. Ảnh: AP

Kuala Lumpur cũng là chặng dừng chân đầu tiên trong hành trình công du châu Á 5 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo AP, nhiều cuộc gặp song phương của ông Donald Trump tại Malaysia được mong đợi. Bên cạnh cuộc gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, tổng thống Mỹ dự kiến hội đàm với Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva - người muốn Mỹ cắt giảm 40% thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Brazil. Đặc biệt, theo Tân Hoa Xã, vào ngày 25-10, các phái đoàn Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu họp tại Kuala Lumpur về các vấn đề kinh tế và thương mại. Đây là cuộc đàm phán được thế giới đặc biệt quan tâm vì tầm mức ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng toàn cầu.

Sau Malaysia, ông Donald Trump sẽ lần lượt đến Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi ông dự kiến đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán về khoản đầu tư ít nhất 900 tỉ USD cho các nhà máy của Mỹ và các dự án khác mà hai quốc gia châu Á này đã cam kết để đổi lấy việc giảm mức thuế quan đánh lên hàng nhập khẩu vào Mỹ từ 25% còn 15%.

Đáng chú ý, khi đến Hàn Quốc dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), nhà lãnh đạo Mỹ có kế hoạch hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng là một cuộc gặp thu hút rất nhiều sự chú ý.

Thỏa thuận quan trọng Theo kế hoạch, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Malaysia diễn ra một buổi lễ rất quan trọng, đó là lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan với Campuchia. Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 25-10 thông báo hoãn chuyến đi đến Kuala Lumpur. Thay vào đó, nhà lãnh đạo này chủ trì cuộc họp nội các khẩn nhằm bàn về công tác tổ chức quốc tang cho Thái hậu Sirikit vừa tạ thế. Theo hãng tin Bernama, ông Anutin cho biết lễ ký kết bản thỏa thuận khung hướng tới hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia dự kiến diễn ra ngày 26-10. Sự kiện sẽ có sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar và Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Tôi đã đề nghị dời thời gian ký kết sang buổi sáng để có thể tham dự buổi lễ và kịp trở về Thái Lan dự quốc tang" - ông Anutin nói với các phóng viên sau cuộc họp nội các nói trên. Theo tờ The Bangkok Post, nếu phái đoàn Mỹ do Tổng thống Donald Trump dẫn đầu không thể điều chỉnh lịch trình, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow sẽ ký thay mặt thủ tướng. Thái Lan và Campuchia đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 28-7 sau khi tranh chấp biên giới leo thang thành xung đột, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Ông Anutin cũng hủy kế hoạch tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các cuộc họp liên quan tại Hàn Quốc trong tuần sau. Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak sẽ thay mặt thủ tướng tham dự hội nghị này. Hoàng Phương



