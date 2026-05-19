Góc nhìn

Đông Nam Bộ trước thế và lực mới

TS Nguyễn Hoàng Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng

Thành lập TP Đồng Nai đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử đối với cấu trúc địa kinh tế của khu vực Đông Nam Bộ.

Đồng Nai đang có nhiều lợi thế, đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành sắp đi vào khai thác thương mại và các khu công nghiệp (KCN) lớn như Sonadezi... Tuy nhiên, để nhanh chóng trở thành hạt nhân kinh tế cho vùng Đông Nam Bộ, Đồng Nai cần đặt chiến lược phát triển trong kết nối với TP HCM để mở rộng các hệ thống giao thông công cộng, kết nối logistics và quan trọng hơn nữa là kết nối đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao từ các trường đại học của TP HCM cho các doanh nghiệp tại các KCN của Đồng Nai. Từ đó, đồng bộ chiến lược, chính sách phát triển kinh tế quốc gia.

Lẽ đó, sự hình thành của TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương đặt ra yêu cầu cấp bách về việc đồng bộ hóa mạng lưới hạ tầng kết nối vùng Đông Nam Bộ. Đây là chìa khóa để phát huy tối đa công suất của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành khi đi vào vận hành thương mại từ quý II/2026. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các Ban Quản lý đường sắt đô thị của TP HCM và Đồng Nai nhằm khai thông các phương án phân công đầu tư và trách nhiệm cho tuyến đường sắt chiến lược Thủ Thiêm - Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị và giao thông công cộng tốc độ cao của hai đô thị lớn.

Một trong những dấu mốc tiếp theo của TP Đồng Nai là việc thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giải quyết tình trạng giao thông tại Quốc lộ 51 từ lâu đã quá tải nghiêm trọng do mật độ KCN dày đặc và lưu lượng xe container đổ về cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Việc thông xe tuyến cao tốc này đóng vai trò như một "van điều tiết" chiến lược, chia sẻ trực tiếp áp lực và chấm dứt tình trạng ùn tắc kéo dài, qua đó giúp đột phá phát triển logistics và chuỗi cung ứng công nghiệp.

Tuyến cao tốc cũng đóng vai trò kết nối trực tiếp các trung tâm kinh tế lớn thông qua mối liên kết đa tầng với tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 4 và Quốc lộ 51… góp phần rút ngắn thời gian di chuyển. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch biển, vận tải hàng hóa và sự đi lại của người dân; đặc biệt đây cũng là cơ hội giãn mật độ dân số ở các vùng trung tâm thành phố để có thể thúc đẩy thị trường bất động sản. Có thể khẳng định rằng, tuyến cao tốc này mở ra cơ hội thu hút mạnh mẽ dòng khách du lịch từ các đô thị lớn đổ về vùng biển phía Nam; kích thích làn sóng dịch chuyển dân cư, đẩy mạnh giá trị bất động sản công nghiệp, đô thị dọc tuyến và khu vực phía Đông TP HCM.

Sự hội tụ giữa cao tốc - sân bay quốc tế - cảng nước sâu tạo thành tam giác "siêu hạ tầng", tạo động lực hình thành mô hình đô thị sân bay hiện đại và thu hút dòng vốn FDI công nghệ cao vào các khu công nghiệp, du lịch, đầu tư cảng biển và logistics… Đây đang là mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó siêu đô thị TP HCM là trọng tâm kết nối với TP Đồng Nai, Tây Ninh, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của cả nước. 

Bắn pháo hoa chào mừng lễ công bố thành lập TP Đồng Nai

Bắn pháo hoa chào mừng lễ công bố thành lập TP Đồng Nai

(NLĐO) - Tại lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai sẽ có chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng

Trình Quốc hội thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương

(NLĐO) - Sáng 20-4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nghe Chính phủ trình Đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương.

Chi tiết hệ số K giá đất năm 2026 của TP Đồng Nai

(NLĐO)- Hệ số K giá đất năm 2026 của TP Đồng Nai được xây dựng trên cơ sở khảo sát, điều tra thực tế và phản ánh khá sát diễn biến của thị trường đất đai

Đông Nam Bộ kinh tế trọng điểm kết nối vùng cảng nước sâu sân bay quốc tế TP Đồng Nai
