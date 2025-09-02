NSƯT Ngọc Trinh, tác giả Nguyễn Thanh Bình và Hòa Hiệp sau suất diễn vở "Mưa bóng mây"

Chiều 1-9, thông tin NSƯT Ngọc Trinh, nữ diễn viên, đạo diễn, giảng viên sân khấu tận tâm đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 52, khiến giới nghệ sĩ và công chúng bàng hoàng, xót xa. Chỉ cách đây ít ngày, nhiều đồng nghiệp vẫn còn gặp gỡ, trò chuyện cùng chị, nay họ phải tiễn biệt một người nghệ sĩ tài hoa, đầy tâm huyết nhưng vội vã rời cõi tạm.

Những giọt nước mắt tại tang lễ của nghệ sĩ Ngọc Trinh

Ngay sau khi lễ tẩn liệm, một số nghệ sĩ đã có mặt tại tang lễ để thắp nén nhang tiễn biệt Ngọc Trinh như: Thạc sĩ – đạo diễn Cao Tấn Lộc, MC Quyền Linh, Thạc sĩ – đạo diễn Hữu Tiến, Thạc sĩ – nghệ sĩ đàn tranh Vũ Kim Yến (Đại học FPT TP HCM), nghệ sĩ hài Gia Bảo, NSƯT hát bội Linh Hiền, nghệ sĩ điện ảnh Lê Hóa…

NSƯT Ngọc Trinh trong vở "Mưa bóng mây"

MC Quyền Linh nghẹn ngào: "Ngọc Trinh luôn mang trong mình sự lạc quan, dẫu có những giai đoạn sân khấu khó khăn, cô vẫn động viên anh em, vẫn nhiệt thành với lớp trẻ. Thật không thể tin một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như Ngọc Trinh lại ra đi quá sớm".

MC Quyền Linh cho biết cách đây một tháng, NSƯT Ngọc Trinh đã rủ anh cùng đầu tư gầy dựng một sân khấu biểu diễn kịch. "Em ấy còn máu nghề lắm, nói tôi hãy đi tìm điểm diễn, rồi làm sân khấu. Dự án đó chưa thành thì Ngọc Trinh đã rời xa" – MC Quyền Linh khóc.

Nghệ sĩ Gia Bảo rưng rưng khi nhắc về kỷ niệm: "Cô từng chia sẻ với tôi rằng chỉ cần còn khán giả ngồi dưới, cô sẽ còn đứng trên sân khấu biểu diễn. Tôi gắn bó với cô từ những vở diễn trên sân khấu Nhà hát kịch TP HCM. Cô sống trọn vẹn cho nghề, để lại cho anh em một tấm gương về sự bền bỉ và đam mê".

NSƯT Ngọc Trinh - người thứ ba từ trái sang - cùng các đồng nghiệp tại Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021

Diễn viên điện ảnh Thuận Nguyễn bày tỏ sự bàng hoàng: "Trong mắt tôi, chị vừa là đàn chị, vừa như một người thầy. Lần nào gặp chị cũng được khuyên răn, chỉ dạy tận tình. Sân khấu mất chị, chúng tôi mất đi một người dìu dắt đáng quý".

Thạc sĩ – đạo diễn Cao Tấn Lộc (Khoa Sân khấu Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM) không giấu nổi sự xúc động: "Tôi từng cộng tác với Ngọc Trinh ở nhiều dự án và sau này cô về giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Tôi nhận thấy rõ cái tâm, cái tầm của một nghệ sĩ. Chị chọn con đường khó khăn nhưng đầy nhân văn: nuôi dưỡng khán giả bằng những vai diễn sâu lắng. Ra đi khi còn nhiều dự định, chị để lại khoảng trống lớn cho sân khấu TP HCM".

Ca sĩ Đan Trường viết trên trang cá nhân, nhắc lại kỷ niệm khó quên khi quay hình vở "Hoàng tử chăn lơn" (đạo diễn Đoàn Khoa) cùng với NSƯT Ngọc Trinh

Thạc sĩ – đạo diễn Hữu Tiến chia sẻ: "Nỗi đau này quá lớn. Tôi còn nhớ những lần chị đến lớp dạy thay, luôn chuẩn bị kỹ giáo án, luôn động viên sinh viên bằng chính trải nghiệm sân khấu của mình. Ngọc Trinh ra đi, nhưng tình yêu nghề chị gieo vẫn còn mãi".

Ngọc Trinh - Tiếng gọi từ đồng nghiệp thân thiết

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương nghẹn ngào: "Chị là người chị đầu tiên cùng em diễn vở "Nữ sinh" tại Đoàn kịch trẻ. Vở kịch có nhiều kỷ niệm mà đến phút cuối chị vẫn nhắc về chị em mình. Chào chị, tiễn biệt chị. Em viết vài chữ mà tâm trạng hoang mang không tin được chị Trinh ơi".

Tác giả Nguyễn Thanh Bình, người sáng tác kịch bản "Mưa bóng mây" (Công ty TNHH giải trí Hero Film) đoạt giải Tác giả xuất sắc nhất tại Liên sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021, đã nói: "Ngọc Trinh và Hòa Hiệp là đôi bạn diễn ăn ý, đem về HCV cho vở diễn, đồng thời đoạt HCV cá nhân. Tôi có quá nhiều kỷ niệm đẹp với Ngọc Trinh, đau lòng quá khi nói lời từ biệt em".

NSƯT Ngọc Trinh và Thạc sĩ - đạo diễn Thanh Hiệp

NSƯT Hạnh Thúy bật khóc khi nghe tin: "Mới đưa thầy Phúc về nơi an nghỉ, chưa kịp nguôi ngoai thì nhận tin chị đi. Một người chị đam mê, nhiệt huyết, vừa hoàn tất văn bằng 2, còn chờ bảo vệ luận án thạc sĩ… mà lại bỏ dở hành trình, bỏ lại nhiều học trò đang chập chững vào nghề. Em xin nguyện cầu chị an lành nơi đất Phật".

Nghệ sĩ Tú Trinh xúc động: "Tôi không thể ngờ cô ấy lại ra đi đột ngột giữa lúc độ chín muồi của nghề nghiệp".

Ngọc Trinh với một sự nghiệp nhiều dấu ấn

Bắt đầu từ Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM) năm 1994, NSƯT Ngọc Trinh sớm ghi dấu với những vai diễn giàu sức sống. Vai Xàng trong "Trái tim nhảy múa" từng khiến khán giả IDECAF xúc động và mang về cho chị Giải Mai Vàng 2005.

Những vai như: Bé Ba trong "Đời như ý", Bích Hồng trong "Ngôi nhà của chúng ta", hay Miên trong "Búp bê không biết khóc" đều là những cột mốc sáng chói.

Chị giành 2 Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc (2012, 2020), đồng thời còn là đạo diễn, bầu show, dịch giả, MC. Ở sân khấu Thế giới Trẻ, chị từng là "linh hồn", là cái tên bảo chứng khán giả. Những năm gần đây, dù không gắn bó cố định với một sân khấu nào, Ngọc Trinh vẫn không ngừng cháy hết mình tại các kỳ liên hoan kịch nói.

Rapper Tiêu Minh Phúc nghẹn ngào: "Cuộc đời sao mà vô thường đến thế. Giỗ Tổ năm rồi còn gặp chị, năm nay đã thiếu chị. Tạm biệt Vy của "Mùi ngò gai", tạm biệt Rồi của vở "Ra giêng anh cưới em". An yên nhé chị Ngọc Trinh".

Với đồng nghiệp, Ngọc Trinh là người chị chan hòa, tận tình. Với học trò, chị là người thầy nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương. Với khán giả, chị là nghệ sĩ tài hoa, luôn sống và cống hiến cho sân khấu bằng tất cả đam mê.

"NSƯT Ngọc Trinh đã ra đi nhưng những vai diễn, những bài học và tình yêu nghệ thuật mà cô ấy để lại sẽ mãi còn trong trái tim khán giả và đồng nghiệp" – MC Quyền Linh nói.



