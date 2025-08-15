Đồng nghiệp tiễn đưa nghệ sĩ hài Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng

Nghệ sĩ Bình Tinh an ủi vợ của cố nghệ sĩ Bắc Hải

Sáng 15-8, trong không khí trầm buồn và đầy thương tiếc, đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp và người hâm mộ đã tiễn đưa nghệ sĩ hài Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng tại đất thánh giáo xứ Phước Khánh, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Bắc Hải - nghệ sĩ hài được yêu mến

Là người em, người đồng nghiệp thân thiết, nghệ sĩ Bình Tinh đã đứng ra lo liệu toàn bộ chi phí tang lễ cho nghệ sĩ hài Bắc Hải một cách chu toàn, tận tâm. Nhiều người xúc động khi thấy cô tất bật lo mọi khâu, từ nghi thức tang lễ cho đến việc đón tiếp anh em nghệ sĩ, khán giả đến chia buồn.

Cố nghệ sĩ hài Bắc Hải và NSƯT Hoài Linh

Nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ, đó là tấm lòng dành cho "người anh" đã từng có một thời gắn bó cùng cô trên nhiều sân khấu, chuyến lưu diễn. Tối qua, 14-8, tại Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương – nơi quàn linh cữu, nhiều nghệ sĩ đã có mặt trong đêm cuối tiễn biệt Bắc Hải.

Do quy định không tổ chức văn nghệ tại đây, các nghệ sĩ không cất lên lời ca tiếng hát như thông lệ, mà lặng lẽ ngồi quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những kỷ niệm khó quên về anh – người nghệ sĩ hài với vóc dáng cao gầy, gương mặt hóm hỉnh và lối diễn duyên dáng đã ghi dấu trong lòng khán giả từ thập niên 1990.

Cố nghệ sĩ hài Bắc Hải và nghệ sĩ Chí Tâm

Có mặt trong buổi tối qua là những gương mặt thân quen của sân khấu và màn ảnh: nghệ sĩ Thanh Hằng, Hoàng Sơn, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Kim Tiểu Long, ca sĩ Chế Phong, Chế Phi, nghệ sĩ hài Hồng Tơ, diễn viên hài Lê Nam, ca sĩ Nhật Minh, nghệ sĩ Thy Nhung… Tất cả cùng lặng lẽ thắp nén hương, nghiêng mình trước di ảnh của nghệ sĩ Bắc Hải.

Bắc Hải ra đi để lại nhiều tiếc thương

NSƯT Thanh Thanh Tâm dù đang ở Mỹ cũng gửi tiền về phúng điếu, bày tỏ sự tiếc thương. MC Bích Lan – con gái cố nhạc sĩ Bắc Sơn – cũng đã gửi tiền kính viếng, như một lời tri ân người đồng nghiệp của gia đình.

Ca sĩ Nhật Minh, nghệ sĩ hài Hồng Tơ đến viếng tang lễ cố nghệ sĩ hài Bắc Hải

Nghệ sĩ hài Bắc Hải (sinh năm 1970) ra đi ở tuổi 55 sau thời gian điều trị bệnh, để lại nhiều sự tiếc nuối trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Anh từng là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu kịch, chương trình hài truyền hình, hội chợ, và trong những chuyến lưu diễn khắp các tỉnh, luôn mang đến tiếng cười hiền lành, gần gũi.

Tiễn đưa nghệ sĩ hài Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng

Sáng nay, giữa tiếng chuông ngân và những giọt nước mắt của người thân, bạn bè, linh cữu nghệ sĩ hài Bắc Hải đã đưa về nơi an táng trong vòng tay yêu thương của đồng nghiệp và khán giả – những người từng một lần, hoặc nhiều lần, bật cười và yêu mến anh trên sân khấu.

Dù ánh đèn sân khấu đã khép lại với anh, nhưng tiếng cười và hình ảnh người nghệ sĩ hài giản dị, hết mình vì nghề sẽ còn ở lại trong ký ức của nhiều khán giả.