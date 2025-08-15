Đồng nghiệp tiễn đưa nghệ sĩ hài Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Đồng nghiệp tiễn đưa nghệ sĩ hài Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Nghệ sĩ Bắc Hải ra đi đột ngột sau thời gian chống chọi bệnh tật và đã để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp, khán giả

Nghệ sĩ tiễn đưa nghệ sĩ hài Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Bình Tinh an ủi vợ của cố nghệ sĩ Bắc Hải

Sáng 15-8, trong không khí trầm buồn và đầy thương tiếc, đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp và người hâm mộ đã tiễn đưa nghệ sĩ hài Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng tại đất thánh giáo xứ Phước Khánh, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Bắc Hải - nghệ sĩ hài được yêu mến

Là người em, người đồng nghiệp thân thiết, nghệ sĩ Bình Tinh đã đứng ra lo liệu toàn bộ chi phí tang lễ cho nghệ sĩ hài Bắc Hải một cách chu toàn, tận tâm. Nhiều người xúc động khi thấy cô tất bật lo mọi khâu, từ nghi thức tang lễ cho đến việc đón tiếp anh em nghệ sĩ, khán giả đến chia buồn.

Nghệ sĩ tiễn đưa nghệ sĩ hài Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 2.

Cố nghệ sĩ hài Bắc Hải và NSƯT Hoài Linh

Nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ, đó là tấm lòng dành cho "người anh" đã từng có một thời gắn bó cùng cô trên nhiều sân khấu, chuyến lưu diễn. Tối qua, 14-8, tại Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương – nơi quàn linh cữu, nhiều nghệ sĩ đã có mặt trong đêm cuối tiễn biệt Bắc Hải. 

Do quy định không tổ chức văn nghệ tại đây, các nghệ sĩ không cất lên lời ca tiếng hát như thông lệ, mà lặng lẽ ngồi quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những kỷ niệm khó quên về anh – người nghệ sĩ hài với vóc dáng cao gầy, gương mặt hóm hỉnh và lối diễn duyên dáng đã ghi dấu trong lòng khán giả từ thập niên 1990.

Nghệ sĩ tiễn đưa nghệ sĩ hài Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 3.

Cố nghệ sĩ hài Bắc Hải và nghệ sĩ Chí Tâm

Có mặt trong buổi tối qua là những gương mặt thân quen của sân khấu và màn ảnh: nghệ sĩ Thanh Hằng, Hoàng Sơn, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Kim Tiểu Long, ca sĩ Chế Phong, Chế Phi, nghệ sĩ hài Hồng Tơ, diễn viên hài Lê Nam, ca sĩ Nhật Minh, nghệ sĩ Thy Nhung… Tất cả cùng lặng lẽ thắp nén hương, nghiêng mình trước di ảnh của nghệ sĩ Bắc Hải.

Bắc Hải ra đi để lại nhiều tiếc thương

NSƯT Thanh Thanh Tâm dù đang ở Mỹ cũng gửi tiền về phúng điếu, bày tỏ sự tiếc thương. MC Bích Lan – con gái cố nhạc sĩ Bắc Sơn – cũng đã gửi tiền kính viếng, như một lời tri ân người đồng nghiệp của gia đình.

Nghệ sĩ tiễn đưa nghệ sĩ hài Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4.

Ca sĩ Nhật Minh, nghệ sĩ hài Hồng Tơ đến viếng tang lễ cố nghệ sĩ hài Bắc Hải

Nghệ sĩ hài Bắc Hải (sinh năm 1970) ra đi ở tuổi 55 sau thời gian điều trị bệnh, để lại nhiều sự tiếc nuối trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Anh từng là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu kịch, chương trình hài truyền hình, hội chợ, và trong những chuyến lưu diễn khắp các tỉnh, luôn mang đến tiếng cười hiền lành, gần gũi.

Nghệ sĩ tiễn đưa nghệ sĩ hài Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5.

Tiễn đưa nghệ sĩ hài Bắc Hải về nơi an nghỉ cuối cùng

Sáng nay, giữa tiếng chuông ngân và những giọt nước mắt của người thân, bạn bè, linh cữu nghệ sĩ hài Bắc Hải đã đưa về nơi an táng trong vòng tay yêu thương của đồng nghiệp và khán giả – những người từng một lần, hoặc nhiều lần, bật cười và yêu mến anh trên sân khấu.

Dù ánh đèn sân khấu đã khép lại với anh, nhưng tiếng cười và hình ảnh người nghệ sĩ hài giản dị, hết mình vì nghề sẽ còn ở lại trong ký ức của nhiều khán giả.

Tin liên quan

Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời

Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời

(NLĐO) - Nghệ sĩ hài Bắc Hải đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7 giờ, ngày 13-8, sau thời gian điều trị bệnh, hưởng dương 55 tuổi.

"Hà Mẫn Xuyên" Vương Tuấn qua đời do lao phổi, thọ 73 tuổi

(NLĐO) – Trên sân khấu đoàn Sài Gòn 3, nghệ sĩ Vương Tuấn nổi tiếng với vai "Hà Mẫn Xuyên" trong vở "Tình ca biên giới"

Bắc Hải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo