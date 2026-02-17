"Tết vị nhà" ở Canađa: Nơi những người trẻ xa xứ ấm lòng về nguồn cội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

"Tết vị nhà" ở Canađa: Nơi những người trẻ xa xứ ấm lòng về nguồn cội

Huế Xuân

(NLĐO) - Đón Tết xa quê không còn là câu chuyện mới, nhưng mỗi năm cộng đồng du học sinh Việt Nam lại viết nên những hành trình đón xuân đầy sáng tạo.

Thấu hiểu cảm giác đón Tết xa quê hương của nhiều bạn trẻ, Nguyễn Hồ Thiên Kim (25 tuổi), công tác tại Trường Newton International College, thành phố Toronto, bang Ontario (Canada) vừa tổ chức thành công chương trình "Tết vị nhà" đầy ấm cúng cho các du học sinh Việt Nam.

Góp "vị nhà" thành Tết chung

"Cuộc sống tại Canada vốn dĩ rất khắc nghiệt. Mọi người thường bị cuốn vào vòng xoáy của học tập và công việc mà thiếu đi những cơ hội để kết nối thật sự. Mình muốn tạo ra một nơi để các bạn được chậm lại, gặp gỡ và viết tiếp những kỷ niệm đẹp trong quãng đời du học. Đặc biệt là không để ai cảm thấy cô đơn khi đón Tết xa quê" - Kim bày tỏ.

"Tết vị nhà" giữa lòng TP Toronto: Nơi những người trẻ xa xứ tìm về nguồn cội - Ảnh 1.

"Tết vị nhà" tổ chức vào ngày 16-2, các du học sinh có thể quây quần và đón giao thừa cùng nhau. Ảnh: NVCC

"Tết vị nhà" giữa lòng TP Toronto: Nơi những người trẻ xa xứ tìm về nguồn cội - Ảnh 2.

Kim và các thành viên đã chuẩn bị "Tết vị nhà" trong khoảng 4 tuần. Ảnh: NVCC

"Tết vị nhà" giữa lòng TP Toronto: Nơi những người trẻ xa xứ tìm về nguồn cội - Ảnh 3.

Mỗi bạn sẽ góp một món ăn, tuy xa quê nhưng vẫn có bánh tét ngày Tết. Ảnh: NVCC

Được biết, Kim là 1 trong 3 thành viên chính tổ chức chương trình lần này, đây cũng là lần đầu tiên nhóm tổ chức theo chủ đề Tết. Ngoài ra, "Tết vị nhà" còn có sự chung tay hỗ trợ từ Newton International College và các chủ nhà hàng tại thành phố Toronto.

"Chúng mình tổ chức sự kiện theo quy mô nhỏ, mục đích là dễ kết nối và giao lưu với các bạn du học sinh. Mỗi chương trình dao động từ 30-35 bạn" - Kim chia sẻ.

Mỗi người tham dự sẽ tự tay chuẩn bị một món ăn mang hương vị gia đình cùng đóng góp vào mâm cỗ chung. Tết xưa được tái hiện lại qua các trò chơi dân gian như rồng rắn lên mây, ô ăn quan hay những ván "xì dách" cười thả ga.

"Tết vị nhà" giữa lòng TP Toronto: Nơi những người trẻ xa xứ tìm về nguồn cội - Ảnh 4.

Các bạn trẻ chơi rồng rắn lên mây trong đêm giao thừa. Ảnh: NVCC

"Tết vị nhà" giữa lòng TP Toronto: Nơi những người trẻ xa xứ tìm về nguồn cội - Ảnh 5.

Du học sinh hào hứng khi giành chiến thắng trò chơi. Ảnh: NVCC

"Tết vị nhà" giữa lòng TP Toronto: Nơi những người trẻ xa xứ tìm về nguồn cội - Ảnh 6.

Ở tuổi ngoài 20, nhiều du học sinh vẫn rất thích thú khi được chơi ô ăn quan. Ảnh: NVCC

Trong số các bạn trẻ tham gia, có những người lần đầu đón Tết xa quê nhưng cũng có những người đã 6 năm ròng rã chưa được về thăm nhà. Với "Tết vị nhà", họ không chỉ đến để ăn một bữa cơm mà còn để tìm lại chính mình.

Kim tâm sự: "Đối với những bạn đi du học từ thời cấp 3 như mình, Tết không chỉ là dịp để gửi lời yêu thương về nhà mà còn là lúc để nhắc nhở về cội nguồn người Việt. Canada là đất nước đa văn hóa, nhịp sống rất nhanh. Đây chính là thời gian quý giá để chúng mình nhìn lại năm cũ và hướng đến một hành trình mới tốt đẹp hơn".

"Tết vị nhà" giữa lòng TP Toronto: Nơi những người trẻ xa xứ tìm về nguồn cội - Ảnh 7.

Ở tuổi 25, Thiên Kim tốt nghiệp cử nhân ngành tâm lý học của trường ĐH York (TP Toronto), hiện đang làm việc tại Trường Newton International College. Ảnh: NVCC

Bữa cơm đong đầy ở trời Anh

Rời xa vòng tay gia đình để học thạc sĩ tại Trường ĐH East Anglia (Anh), Lê Như Hoài mang theo khát vọng tiếp cận nền giáo dục quốc tế và mở rộng tư duy nghề nghiệp.

"Tết vị nhà" giữa lòng TP Toronto: Nơi những người trẻ xa xứ tìm về nguồn cội - Ảnh 8.

Những ngày giáp Tết, Như Hoài cũng diện áo dài, hào hứng đi chụp ảnh du xuân như bạn bè ở Việt Nam. Ảnh: NVCC

Năm thứ hai đón Tết xa quê, dù cố gắng giữ tinh thần tích cực nhưng sâu trong lòng Hoài vẫn không khỏi bùi ngùi, chạnh lòng khi thấy các gia đình đều đoàn viên, còn gia đình mình thì vẫn thiếu bóng con gái.

"Bố mẹ mình còn buồn hơn mình nữa. Nhưng mình biết bản thân đang đánh đổi việc xa nhà để xây dựng một tương lai khác hơn. Chính nỗi buồn của bố mẹ và sự kỳ vọng của gia đình là động lực lớn nhất để mình cố gắng mỗi ngày" - Như Hoài tâm sự đầy xúc động.

Để vơi đi nỗi nhớ, ngay sau giờ tan học, Hoài cùng hội bạn thân tất bật chuẩn bị những món ăn truyền thống. Có bánh chưng, có những món ngon mang phong vị Việt, tất cả cùng quây quần đón khoảnh khắc giao thừa để tìm lại cảm giác như đang ở nhà.

"Tết vị nhà" giữa lòng TP Toronto: Nơi những người trẻ xa xứ tìm về nguồn cội - Ảnh 9.

"Tết vị nhà" giữa lòng TP Toronto: Nơi những người trẻ xa xứ tìm về nguồn cội - Ảnh 10.

Dù xa quê nhưng mâm cơm ngày Tết của Như Hoài và bạn bè vẫn rất đủ đầy hương vị Việt Nam. Ảnh: NVCC

Quả thật, Tết Nguyên đán luôn là phép thử lớn nhất đối với những người con xa xứ, đặc biệt là các du học sinh vốn chưa có nhiều trải nghiệm tự lập. Đứng giữa sự giao thoa của hai nền văn hóa và áp lực của các kỳ thi cuối kỳ, việc giữ gìn phong vị Tết không chỉ là niềm an ủi tinh thần mà còn là cách để người trẻ khẳng định bản sắc của quê hương.

Khi được hỏi về mong ước lớn nhất lúc này, Hoài không ngần ngại chia sẻ về mục tiêu học tập. Cô hy vọng sẽ hoàn thành tấm bằng thạc sĩ đúng hạn với kết quả cao nhất. Đó không chỉ là thành quả cho sự nỗ lực mà còn là "tấm vé" về Tết 2027 đầy tự hào để khoe với cả nhà.


Tin liên quan

Trung tâm GDTX tuyển sinh lớp 10 bằng... hạnh kiểm

Trung tâm GDTX tuyển sinh lớp 10 bằng... hạnh kiểm

(NLĐO)- Đã qua thời trung tâm GDTX là "bến đậu" cho những học sinh yếu kém, rớt lớp 10 công lập. Nhiều trung tâm GDTX đề ra tiêu chí cao để tuyển sinh lớp 10

Tết Việt với gia đình nhiều thế hệ

(NLĐO)- Tết không chỉ là nghỉ lễ mà là lúc làm mới tình thân: thấu hiểu, tôn trọng, lắng nghe để gia đình nhiều thế hệ là nơi bình an trở về.

Thầy hiệu trưởng vào bếp nấu ăn, đón giao thừa cùng sinh viên

(NLĐO) - Gác lại vai trò lãnh đạo, đêm giao thừa, ban giám hiệu vào bếp nấu ăn cùng sinh viên, "hô biến" sân trường thành ngôi nhà chung ấm cúng.

Canada du học sinh đoàn viên đêm giao thừa ước mơ Bữa cơm sinh viên tết Nguyênn đán Tết vị nhà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo