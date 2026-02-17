"Tết vị nhà" ở Canađa: Nơi những người trẻ xa xứ ấm lòng về nguồn cội

Thấu hiểu cảm giác đón Tết xa quê hương của nhiều bạn trẻ, Nguyễn Hồ Thiên Kim (25 tuổi), công tác tại Trường Newton International College, thành phố Toronto, bang Ontario (Canada) vừa tổ chức thành công chương trình "Tết vị nhà" đầy ấm cúng cho các du học sinh Việt Nam.

Góp "vị nhà" thành Tết chung

"Cuộc sống tại Canada vốn dĩ rất khắc nghiệt. Mọi người thường bị cuốn vào vòng xoáy của học tập và công việc mà thiếu đi những cơ hội để kết nối thật sự. Mình muốn tạo ra một nơi để các bạn được chậm lại, gặp gỡ và viết tiếp những kỷ niệm đẹp trong quãng đời du học. Đặc biệt là không để ai cảm thấy cô đơn khi đón Tết xa quê" - Kim bày tỏ.

"Tết vị nhà" tổ chức vào ngày 16-2, các du học sinh có thể quây quần và đón giao thừa cùng nhau. Ảnh: NVCC

Kim và các thành viên đã chuẩn bị "Tết vị nhà" trong khoảng 4 tuần. Ảnh: NVCC

Mỗi bạn sẽ góp một món ăn, tuy xa quê nhưng vẫn có bánh tét ngày Tết. Ảnh: NVCC

Được biết, Kim là 1 trong 3 thành viên chính tổ chức chương trình lần này, đây cũng là lần đầu tiên nhóm tổ chức theo chủ đề Tết. Ngoài ra, "Tết vị nhà" còn có sự chung tay hỗ trợ từ Newton International College và các chủ nhà hàng tại thành phố Toronto.

"Chúng mình tổ chức sự kiện theo quy mô nhỏ, mục đích là dễ kết nối và giao lưu với các bạn du học sinh. Mỗi chương trình dao động từ 30-35 bạn" - Kim chia sẻ.

Mỗi người tham dự sẽ tự tay chuẩn bị một món ăn mang hương vị gia đình cùng đóng góp vào mâm cỗ chung. Tết xưa được tái hiện lại qua các trò chơi dân gian như rồng rắn lên mây, ô ăn quan hay những ván "xì dách" cười thả ga.

Các bạn trẻ chơi rồng rắn lên mây trong đêm giao thừa. Ảnh: NVCC

Du học sinh hào hứng khi giành chiến thắng trò chơi. Ảnh: NVCC

Ở tuổi ngoài 20, nhiều du học sinh vẫn rất thích thú khi được chơi ô ăn quan. Ảnh: NVCC

Trong số các bạn trẻ tham gia, có những người lần đầu đón Tết xa quê nhưng cũng có những người đã 6 năm ròng rã chưa được về thăm nhà. Với "Tết vị nhà", họ không chỉ đến để ăn một bữa cơm mà còn để tìm lại chính mình.

Kim tâm sự: "Đối với những bạn đi du học từ thời cấp 3 như mình, Tết không chỉ là dịp để gửi lời yêu thương về nhà mà còn là lúc để nhắc nhở về cội nguồn người Việt. Canada là đất nước đa văn hóa, nhịp sống rất nhanh. Đây chính là thời gian quý giá để chúng mình nhìn lại năm cũ và hướng đến một hành trình mới tốt đẹp hơn".

Ở tuổi 25, Thiên Kim tốt nghiệp cử nhân ngành tâm lý học của trường ĐH York (TP Toronto), hiện đang làm việc tại Trường Newton International College. Ảnh: NVCC

Bữa cơm đong đầy ở trời Anh

Rời xa vòng tay gia đình để học thạc sĩ tại Trường ĐH East Anglia (Anh), Lê Như Hoài mang theo khát vọng tiếp cận nền giáo dục quốc tế và mở rộng tư duy nghề nghiệp.

Những ngày giáp Tết, Như Hoài cũng diện áo dài, hào hứng đi chụp ảnh du xuân như bạn bè ở Việt Nam. Ảnh: NVCC

Năm thứ hai đón Tết xa quê, dù cố gắng giữ tinh thần tích cực nhưng sâu trong lòng Hoài vẫn không khỏi bùi ngùi, chạnh lòng khi thấy các gia đình đều đoàn viên, còn gia đình mình thì vẫn thiếu bóng con gái.

"Bố mẹ mình còn buồn hơn mình nữa. Nhưng mình biết bản thân đang đánh đổi việc xa nhà để xây dựng một tương lai khác hơn. Chính nỗi buồn của bố mẹ và sự kỳ vọng của gia đình là động lực lớn nhất để mình cố gắng mỗi ngày" - Như Hoài tâm sự đầy xúc động.

Để vơi đi nỗi nhớ, ngay sau giờ tan học, Hoài cùng hội bạn thân tất bật chuẩn bị những món ăn truyền thống. Có bánh chưng, có những món ngon mang phong vị Việt, tất cả cùng quây quần đón khoảnh khắc giao thừa để tìm lại cảm giác như đang ở nhà.

Dù xa quê nhưng mâm cơm ngày Tết của Như Hoài và bạn bè vẫn rất đủ đầy hương vị Việt Nam. Ảnh: NVCC

Quả thật, Tết Nguyên đán luôn là phép thử lớn nhất đối với những người con xa xứ, đặc biệt là các du học sinh vốn chưa có nhiều trải nghiệm tự lập. Đứng giữa sự giao thoa của hai nền văn hóa và áp lực của các kỳ thi cuối kỳ, việc giữ gìn phong vị Tết không chỉ là niềm an ủi tinh thần mà còn là cách để người trẻ khẳng định bản sắc của quê hương.

Khi được hỏi về mong ước lớn nhất lúc này, Hoài không ngần ngại chia sẻ về mục tiêu học tập. Cô hy vọng sẽ hoàn thành tấm bằng thạc sĩ đúng hạn với kết quả cao nhất. Đó không chỉ là thành quả cho sự nỗ lực mà còn là "tấm vé" về Tết 2027 đầy tự hào để khoe với cả nhà.



