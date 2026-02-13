HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Cận Tết, công nhân vẫn bám trụ thi công trên rạch Xuyên Tâm

Ngọc Quý

(NLĐO) - Cận Tết, hơn 100 công nhân vẫn bám trụ công trường cải tạo rạch Xuyên Tâm, tăng tốc thi công gói XL-03, bảo đảm tiến độ công trình trọng điểm TPHCM

Những ngày cận Tết, khi nhiều công trình tạm ngưng để công nhân về quê sum họp, trên công trường dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (đoạn qua phường Bình Lợi Trung, TPHCM), không khí thi công vẫn diễn ra hối hả.

- Ảnh 1.

Công nhân bám trụ thi công xuyên Tết tại công trường thi công cải tạo rạch Xuyên Tâm

Ghi nhận tại gói thầu XL-03, khởi công từ ngày 21-5-2025, hàng chục công nhân cùng máy móc, thiết bị hoạt động liên tục. Tiếng động cơ, tiếng máy đào, máy ép cọc... vang lên giữa trưa nắng, xen lẫn nhịp làm việc khẩn trương khi Tết đã cận kề.

Theo ông Phan Nhật Linh, Trưởng Ban Quản lý Dự án 3 – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là một trong những công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2023–2028. 

Sau khi hoàn tất công tác kết nối dòng chảy, toàn tuyến có chiều dài khoảng 9 km, đi qua địa bàn các quận trước đây là Bình Thạnh và Gò Vấp, nay thuộc các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn.

Dự án đã được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 64 ngày 9-12-2022, phê duyệt năm 2024 và chính thức triển khai thi công từ năm 2025. Tổng thể công trình gồm 3 gói thầu xây lắp.

Trong đó, gói XL-03 trên địa bàn phường Bình Lợi Trung dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2026. Hai gói thầu còn lại là XL-01 và XL-02, triển khai trên địa bàn các phường Bình Thạnh, Gia Định và An Nhơn, đã khởi công trong tháng 11-2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2028.

Đến nay, khối lượng thi công của gói XL-03 đạt hơn 35%. Đoạn tuyến dài khoảng 1,3 km đang được nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa một số hạng mục trọng điểm vào khai thác từ tháng 9-2026.

Mỗi ngày, trên công trường có hơn 100 công nhân, kỹ sư làm việc cùng khoảng 30 đầu máy, thiết bị thi công. Dịp Tết, dù một số lao động về quê, vẫn có hơn 20 cán bộ, kỹ sư và công nhân ở lại trực công trường nhằm bảo đảm tiến độ.

"Anh em xác định làm xuyên Tết để kịp tiến độ. Ai ở lại đều được bố trí chế độ, đảm bảo an toàn lao động và sinh hoạt" – đại diện chủ đầu tư cho biết.

Chủ đầu tư cho biết sẽ thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động trong thời gian thi công xuyên Tết, đồng thời cam kết bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

Ban Quản lý dự án đặt mục tiêu hoàn thành gói XL-03 đúng kế hoạch vào tháng 11-2026, các gói thầu còn lại hoàn thành vào tháng 11-2028, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực rạch Xuyên Tâm.

Thi công xuyên Tết tại công trường rạch Xuyên Tâm

- Ảnh 3.

Ghi nhận tại gói thầu XL-03 trên địa bàn phường Bình Lợi Trung, khởi công từ ngày 21-5-2025, hàng chục công nhân cùng máy móc, thiết bị hoạt động liên tục

- Ảnh 4.

Tiếng động cơ, tiếng máy đào, máy ép cọc... vang lên giữa trưa nắng, xen lẫn nhịp làm việc khẩn trương khi Tết đã cận kề

- Ảnh 5.

Theo ông Phan Nhật Linh, Trưởng Ban Quản lý Dự án 3 – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là một trong những công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2023–2028

- Ảnh 6.

Sau khi hoàn tất công tác kết nối dòng chảy, toàn tuyến có chiều dài khoảng 9 km, đi qua địa bàn các quận trước đây là Bình Thạnh và Gò Vấp, nay thuộc các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn

- Ảnh 7.

Tổng thể công trình gồm 3 gói thầu xây lắp

- Ảnh 8.

Gói XL-03 trên địa bàn phường Bình Lợi Trung dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2026

- Ảnh 9.

Đến nay, khối lượng thi công của gói XL-03 đạt hơn 35%. Đoạn tuyến dài khoảng 1,4 km đang được nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa một số hạng mục trọng điểm vào khai thác từ tháng 9-2026

- Ảnh 10.

Mỗi ngày, trên công trường có hơn 100 công nhân, kỹ sư làm việc cùng khoảng 30 đầu máy, thiết bị thi công. Dịp Tết, dù một số lao động về quê, vẫn có hơn 20 cán bộ, kỹ sư và công nhân ở lại trực công trường nhằm bảo đảm tiến độ

- Ảnh 11.

Chủ đầu tư cho biết sẽ thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động trong thời gian thi công xuyên Tết, đồng thời cam kết bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh

Theo thiết kế được phê duyệt, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được chia thành 3 gói thầu xây lắp với phạm vi cụ thể.

Gói thầu XL-01 thực hiện đoạn từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, đi qua rạch Cầu Sơn với chiều dài khoảng 2,94 km. Gói thầu XL-02 triển khai từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm rạch Bình Lợi và rạch Bình Triệu, dài khoảng 4,5 km. Trong khi đó, gói thầu XL-03 thực hiện đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, dài khoảng 1,3 km.

Tổng thể, dự án rạch Xuyên Tâm có chiều dài 8,8 km, trong đó tuyến chính dài 6,6 km và 3 tuyến nhánh gồm Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu dài hơn 2,2 km. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 17.229 tỉ đồng từ ngân sách TPHCM.

Dự án ảnh hưởng đến 2.216 hộ dân, phân bố tại các phường An Nhơn (138 hộ), Bình Thạnh (892 hộ), Gia Định (872 hộ) và Bình Lợi Trung (314 hộ).


