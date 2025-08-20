Động thái của Ninh Bình sau vụ việc nam du khách tử vong trong rừng Cúc Phương

Ngày 20-8, tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết vừa có văn bản gửi Ban quản lý các khu, điểm du lịch; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn khuyến cáo biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch, sau vụ việc nam du khách đi tham quan, khám phá trong Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương rồi mất tích, tử vong.

Khách du lịch tham quan trải nghiệm trong VQG Cúc Phương. Ảnh: Tuấn Minh

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, trong thời gian qua, loại hình du lịch trong rừng được nhiều khách du lịch lựa chọn để trải nghiệm và khám phá thiên nhiên một cách trực tiếp.

Thông qua các hoạt động phổ biến như: Đi bộ đường dài, leo núi, đạp xe, chèo thuyền kayak, tham quan hang động, cắm trại... du khách có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ và tận hưởng bầu không khí trong lành.

Công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được các cấp, các ngành, cơ sở kinh doanh thường xuyên quan tâm. Tuy nhiên, thực tế vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của du khách dẫn đến một số vụ tai nạn khi đi du lịch trong rừng.

Để đảm bảo an toàn cho du khách khi trải nghiệm các loại hình du lịch trong rừng tại các khu, điểm du lịch có điều kiện tự nhiên đặc thù, Sở Du lịch Ninh Bình đề nghị các đơn vị trên phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho du khách; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để người dân, du khách dễ dàng tiếp cận, hiểu rõ các nguy cơ và biện pháp phòng tránh khi đi du lịch trong rừng.

Du khách tham quan một hang động trong rừng Cúc Phương

Cần tăng cường công tác khuyến cáo, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn, cắm mốc chỉ đường, đồng thời phối hợp với lực lượng kiểm lâm, an ninh để kiểm soát chặt chẽ hoạt động trekking trái phép.

Công khai số điện thoại hỗ trợ khách du lịch tỉnh Ninh Bình 19000117 và số điện thoại của Ban quản lý khu, điểm du lịch tại các vị trí dễ thấy. Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án cứu nạn cứu hộ, chuẩn bị phương tiện để sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn và cứu hộ du khách trong mọi tình huống.

Khách du lịch cần tuân thủ nghiêm túc các khuyến cáo, hướng dẫn an toàn, chuẩn bị sức khỏe, trang thiết bị phù hợp, trước khi tham gia các hoạt động trong rừng, cụ thể như: Luôn đi theo đoàn, tuyệt đối không tách nhóm hoặc đi một mình; tư trang, vật dụng y tế, đồ uống phù hợp, giữ liên lạc thường xuyên với hướng dẫn viên…

Tuyệt đối không tự ý trekking, đi sâu vào rừng khi chưa có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, hướng dẫn viên.

Sở Du lịch Ninh Bình đề nghị UBND các xã, phường, đặc biệt là các địa phương có loại hình du lịch trong rừng quan tâm chỉ đạo.

Nam du khách tử vong khi khám phá rừng Cúc Phương

Trước đó, chiều ngày 13-8, anh Nguyễn Quốc M. (SN 1992, quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng) vào VQG Cúc Phương thuê phòng nghỉ lại trong khu vực Bống. Đây là điểm nghỉ xa nhất và không có sóng điện thoại và cách cổng vườn gần 20 km.

Nam du khách mất tích nhiều ngày ở Cúc Phương, sau đó được phát hiện đã tử vong

Ngày 14-8, anh M. đã đi tham quan một số điểm du lịch trong rừng già như: Khu vực cây chò chỉ ngàn năm tuổi, động Sơn Cung… Đến chiều ngày 14-8, khi du khách đi tham quan động Sơn Cung thấy có ba lô bỏ lại và giấy tờ tùy thân cùng điện thoại nên đã chụp ảnh báo cáo VQG.

Nhận được thông tin, VQG Cúc Phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nhiều khu vực trong rừng già nhưng không có kết quả. VQG Cúc Phương cũng đã liên hệ với người nhà anh M. và trưa 15-8, gia đình anh cũng đã vào đây chờ tin tức con trai.

Sau 5 ngày anh M. mất tích, đến chiều 19-8, thi thể nam du khách đã được tìm thấy dưới một hang đá ở sườn dốc trong rừng, cách động Sơn Cung (nơi anh M. để lại ba lô cá nhân) hơn 500 m về phía bìa rừng.