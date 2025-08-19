Phát hiện thi thể nam du khách mất tích tại hốc đá trong rừng Cúc Phương

Chiều 19-8, tin từ Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam du khách mất tích trong Vườn quốc gia Cúc Phương hôm 14-8.

Nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương đã được tìm thấy nhưng đã tử vong

Theo thông tin, thi thể anh Nguyễn Quốc M. (SN 1992, trú TP Hải Phòng), nam du khách mất tích trong VQG Cúc Phương hôm 14-8, đã được tìm thấy dưới một hốc (hang) đá ở sườn dốc trong rừng, cách động Sơn Cung (nơi anh M. để lại ba lô cá nhân) hơn 500 m về phía bìa rừng.

Trước đó, chiều ngày 13-8, anh Nguyễn Quốc M. (SN 1992, quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng) vào VQG Cúc Phương thuê phòng nghỉ lại trong khu vực Bống. Đây là điểm nghỉ xa nhất và không có sóng điện thoại và cách cổng vườn gần 20 km.

Ngày 14-8, anh M. đã đi tham quan một số điểm du lịch trong rừng già như: Khu vực cây chò chỉ ngàn năm tuổi, động Sơn Cung… Đến chiều ngày 14-8, khi du khách đi tham quan động Sơn Cung thấy có ba lô bỏ lại và giấy tờ tùy thân cùng điện thoại nên đã chụp ảnh báo cáo VQG.

Tìm thấy thi thể du khách mất tích tại rừng Cúc Phương

Nhận được thông tin, VQG Cúc Phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nhiều khu vực trong rừng già nhưng không có kết quả. VQG Cúc Phương cũng đã liên hệ với người nhà anh M. và trưa 15-8, gia đình anh cũng đã vào đây chờ tin tức con trai.

Để tìm kiếm nam du khách, VQG Cúc Phương đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, người thân với số lượng khoảng 100 người/ngày, công an huy động cả chó nghiệp vụ chia làm nhiều tuyến tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Sau 5 ngày anh M. mất tích đã không có phép nhiệm màu xảy ra. Đến chiều nay 19-8, thi thể nam du khách đã được tìm thấy.

Hiện, lực lượng chức năng đang làm các thủ tục cần thiết theo quy định để làm rõ vụ việc.