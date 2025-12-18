HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Động thái hạn chế nhập cảnh mới của Mỹ

Hoàng Phương

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16-12 bổ sung 20 nước và chính quyền Palestine vào danh sách hạn chế và cấm nhập cảnh.

Động thái này nâng tổng số quốc gia có công dân đối mặt các hạn chế khi đến Mỹ lên gần 40. Cụ thể, công dân đến từ các nước Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan, Syria và người sử dụng giấy tờ do Chính quyền Palestine cấp bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. 

Ngoài ra, Mỹ còn áp đặt các hạn chế nhập cảnh đối với công dân từ 15 nước khác, trong đó có Bờ Biển Ngà, Gabon, Gambia, Malawi, Nigeria, Senegal, Tanzania, Zimbabwe...

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, áp dụng đối với cả những người muốn đến Mỹ định cư hoặc với tư cách khách tạm thời. 

Tuy nhiên, những người đã có thị thực, là thường trú nhân hợp pháp của Mỹ, hoặc thuộc một số diện thị thực đặc biệt như nhà ngoại giao, vận động viên đều được miễn trừ khỏi các hạn chế nói trên. Quy định cũng không áp dụng đối với những trường hợp được cho là phục vụ lợi ích của Mỹ.

Động thái hạn chế nhập cảnh mới của Mỹ - Ảnh 1.

Hành khách tại một sân bay ở TP Romulus, bang Michigan – Mỹ hôm 26-11 Ảnh: AP

Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm siết chặt các tiêu chuẩn nhập cảnh vào Mỹ. Hồi tháng 6, Washington tuyên bố cấm công dân của 12 quốc gia nhập cảnh và áp đặt các hạn chế đối với công dân của 7 nước khác. 

Các lý do được đưa ra là khó kiểm soát người nhập cảnh từ một số nước do nạn tham nhũng, giấy tờ và hồ sơ tiền án không đáng tin. Ngoài ra, một số nước có nhiều công dân ở quá hạn thị thực, không nhận lại công dân bị Mỹ trục xuất hoặc có tình hình chính trị - an ninh thiếu ổn định. 

Quyết định này còn nhằm phục vụ quản lý nhập cư, chính sách đối ngoại và bảo đảm an ninh quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, các tổ chức và nhà hoạt động đã chỉ trích Washington lợi dụng nỗi lo về an ninh quốc gia để ngăn cản việc nhập cảnh của công dân từ nhiều quốc gia một cách không công bằng.

Trước đó, Hiệp hội Lữ hành Mỹ vào đầu tuần này cảnh báo về tác động tiêu cực của đề xuất mới, theo đó yêu cầu du khách từ 42 nước nộp dữ liệu mạng xã hội. 

Dự kiến có hiệu lực từ ngày 8-2-2026, quy định mới yêu cầu du khách từ các quốc gia thuộc chương trình miễn thị thực phải cung cấp lịch sử hoạt động trên mạng xã hội trong 5 năm trước khi nhập cảnh vào Mỹ.

