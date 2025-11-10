HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Cần Thơ và Vĩnh Long tiếp tục có người trúng độc đắc

Thu Tâm

(NLĐO) - Kết quả xổ số miền Nam cho thấy giải đặc biệt và giải an ủi tiếp tục trúng tại Cần Thơ và Vĩnh Long

Sáng sớm 10-11, thông tin từ đại lý vé số Trần Anh ở TP Cần Thơ cho biết giải đặc biệt (dãy số 507380) vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng ngày 9-11, đã trúng tại TP Cần Thơ.

Xổ số miền Nam: Cần Thơ và Vĩnh Long tiếp tục có người trúng độc đắc - Ảnh 1.

Vé số Kiên Giang được xác định trúng đặc biệt tại TP Cần Thơ

Ngoài ra, đại lý vé số 79 ở TP Cần Thơ còn đổi thưởng cho khách hàng 10 vé An Giang giải an ủi.

Đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh chia sẻ niềm vui với khách hàng trúng giải khuyến khích. Nguồn: ĐLVS Út Thúy

Đối với vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 9-11, giải khuyến khích được đại lý vé số Phát Tài ở TP HCM và đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh đổi thưởng cho khách hàng. Còn giải đặc biệt (dãy số 114282) của vé số Tiền Giang vẫn chưa lộ diện người may mắn trúng thưởng.

Trong khi đó, giải đặc biệt (dãy số 872426) và giải an ủi của vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, đã được các đại lý vé số xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Tuần trước, cùng với Tây Ninh, Lâm Đồng và Đồng Tháp, giải đặc biệt "nổ" tại tỉnh Vĩnh Long đến 3 lần; còn TP Cần Thơ thì giải đặc biệt "ghé" 2 lần.

Xổ số miền Nam: Cần Thơ và Vĩnh Long tiếp tục có người trúng độc đắc - Ảnh 2.

Giải khuyến khích vé số Tiền Giang trúng tại Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Út Thúy

Hôm nay, xổ số kiến thiết miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TP HCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

