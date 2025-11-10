Xổ số miền Nam: Lộ diện đôi vợ chồng trúng độc đắc và cách thức nhận thưởng

Chiều 10-11, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho nam khách hàng may mắn trúng đặc biệt (dãy số 872426) 1 tờ vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng ngày 9-11.

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng cho nam khách hàng trúng đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Đại lý vé số Duy đổi thưởng cho đôi vợ chồng trúng giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Duy

Về cách thức đổi thưởng, đại diện đại lý vé số Phú Vinh cho biết khách yêu cầu nhận tiền mặt 800 triệu đồng, 1 tỉ đồng còn lại nhận chuyển khoản.

Cũng ở phường Trà Vinh, đại lý vé số Duy cho biết một người nam và một đôi vợ chồng vừa đến đây để đổi thưởng 4 tờ vé số Đà Lạt trúng giải đặc biệt. "Khách nhận tiền mặt một ít, còn lại nhận chuyển khoản" – đại diện đại lý vé số Duy thông tin.

Từ ngày 6-11 đến nay, vé số trúng giải đặc biệt đã 3 lần "nổ" tại đại lý vé số Duy.