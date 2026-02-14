Đồng Tháp: Hơn 10.000 chai nước suối, 5.000 khăn lạnh tại “Trạm dừng chân nghĩa tình”

Nhằm tiếp sức người dân di chuyển an toàn trong dịp cao điểm Tết, ngày 14-2, Đoàn Thanh niên Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Phòng CSGT Công an tỉnh và Xã Đoàn Tháp Mười tổ chức chương trình "Trạm dừng chân nghĩa tình" trên địa bàn xã Tháp Mười.

Lực lượng CSGT, Đoàn Thanh niên và phụ nữ Công an tỉnh Đồng Tháp phát nước miễn phí tại "Trạm dừng chân nghĩa tình" ở Quốc lộ N2

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, hoạt động được triển khai từ chiều 13 đến ngày 14-2, tại tuyến Quốc lộ N2 kết nối đường Hùng Vương thuộc ấp Mỹ An 2, xã Tháp Mười. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại lớn trong những ngày cận Tết, đặc biệt là người dân từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TPHCM trở về miền Tây đón Tết Bính Ngọ 2026.

Tại điểm dừng chân, các lực lượng đã ân cần thăm hỏi, hỗ trợ và phát miễn phí nước suối, khăn lạnh cho người dân đang lưu thông. Đối với các phương tiện chở theo trẻ em, ban tổ chức còn trao thêm bánh và sữa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia thiết thực đối với các gia đình trên hành trình dài ngày.

Chương trình đã phát 10.000 chai nước suối, 5.000 khăn lạnh và 1.000 suất bánh, sữa

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ, lực lượng CSGT còn lồng ghép công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, như: Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện; giữ khoảng cách an toàn; đi đúng làn đường, đúng tốc độ và chú ý quan sát khi tham gia giao thông.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông trong dịp cao điểm Tết.

