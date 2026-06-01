Đồng Tháp lần đầu tổ chức "Mỹ Tho Mega Sale 2026" với mức giảm giá đến 80%

Chiều 1-6, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Công Thương tỉnh tổ chức họp báo sự kiện "Mỹ Tho Mega Sale 2026".

Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, cho biết khác với các hội chợ truyền thống, "Mỹ Tho Mega Sale 2026" lần đầu được tổ chức được kỳ vọng là bước đột phá khi lần đầu tiên mang không gian mua sắm chuẩn quốc tế.

Ban tổ chức đã giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến chương trình mua sắm.

Sự kiện quy tụ hơn 100 gian hàng với sự góp mặt của hơn 300 thương hiệu lớn trong nước và quốc tế. Theo đó, 8 doanh nghiệp có mức giảm giá lên đến 80%; 20 doanh nghiệp có mức giảm giá từ 60-70%.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty TNHH Bigbang Hàng Hiệu, cho biết ngày hội mua sắm được thiết kế theo xu hướng hiện đại, trẻ trung, nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của người dân địa phương. Giờ đây, người tiêu dùng miền Tây không cần phải lên TPHCM hay ra tận Hà Nội mà vẫn có thể trực tiếp trải nghiệm, "săn" các chương trình ưu đãi.

Thời gian diễn ra "Mỹ Tho Mega Sale 2026" từ ngày 3 đến ngày 7-6 tại khách sạn Mekong Mỹ Tho, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.