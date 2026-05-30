Khởi công khu tái định cư của dự án kết nối TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp

Ngày 30-5, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công dự án khu tái định cư phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án ĐT.827E (giai đoạn 1) tại xã Cần Đước.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại lễ khởi công

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND Tây Ninh - khẳng định Tây Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất lớn về hoàn thiện hệ thống hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối liên vùng, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Trong lộ trình đó, việc đầu tư đồng bộ các công trình giao thông, hạ tầng dân cư và các khu tái định cư có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa phục vụ yêu cầu trước mắt, vừa tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Theo quy hoạch, toàn bộ khu tái định cư có tổng diện tích khoảng 7,22 ha. Trong đó, giai đoạn 1 được triển khai trên diện tích 2,5 ha với đầy đủ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước…

Theo quy hoạch, toàn bộ khu tái định cư có tổng diện tích khoảng 7,22 ha

Dự án ĐT.827E kết nối TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp là một trong những công trình giao thông trọng điểm trong định hướng phát triển của tỉnh Tây Ninh. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ tháo gỡ nút thắt giao thông, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội to lớn cho địa phương và vùng ĐBSCL.