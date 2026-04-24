Đồng Tháp thông tin việc xử lý 511 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

Sáng 24-4, tại buổi giao ban báo chí tháng 4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về tiến độ xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập.

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí tỉnh Đồng Tháp

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết qua rà soát và sắp xếp lại tài sản công, toàn tỉnh hiện có 11.113 cơ sở nhà, đất. Trong đó, số lượng cơ sở dôi dư là 511 cơ sở.

Tính đến nay, địa phương đã hoàn thành xử lý được 167 cơ sở (đạt 32,68%) dôi dư. Việc xử lý được thực hiện quyết liệt nhằm tránh lãng phí tài sản công.

Cụ thể, 133 cơ sở giao cho các tổ chức chức năng quản lý, kinh doanh nhà của địa phương khai thác; 26 cơ sở bố trí cho các cơ quan, đơn vị tạm sử dụng; 6 cơ sở chuyển làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; 2 cơ sở chuyển đổi thành thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng.

Đặc biệt, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành 4 quyết định điều chuyển trang thiết bị từ 14 đơn vị cấp tỉnh về cho 20 xã có nhu cầu thực tế.

Hiện, Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp đang chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng tài sản công kém hiệu quả hoặc sai mục đích.