Thời sự Đô thị

Đồng Nai chỉ đạo "nóng" về xử lý trụ sở dôi dư

Uyên Châu

(NLĐO)-Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo tăng cường quản lý, sắp xếp và xử lý tài sản công, đặc biệt là các cơ sở nhà, đất dôi dư

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, quản lý, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

Đồng Nai chỉ đạo quản lý tài sản công và trụ sở dôi dư hiệu quả năm 2026 - Ảnh 1.

Một trụ sở "bỏ hoang" ở Đồng Nai

Đồng thời, các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện. Phải bảo đảm tài sản công được quản lý, khai thác hiệu quả, không để xảy ra tình trạng bỏ trống, xuống cấp, lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc gây thất thoát, lãng phí.

Đối với những cơ sở nhà, đất dôi dư, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao về địa phương quản lý hoặc xây dựng, trình phương án khai thác, xử lý theo đúng quy định.

Phần diện tích vượt định mức cần rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp đã tạm bàn giao, tiếp nhận, sớm trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục về đất đai, quy hoạch.

Đối với các cơ sở đã chuyển đổi công năng trước khi điều chỉnh quy hoạch, yêu cầu khẩn trương cập nhật, điều chỉnh vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, nông thôn và các quy hoạch liên quan. Đồng thời, tổ chức thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đúng quy định, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu, nội dung báo cáo, đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin vào phần mềm quản lý tài sản công theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền.


Tây Ninh ban hành kết luận quan trọng về tài sản công

Tây Ninh ban hành kết luận quan trọng về tài sản công

(NLĐO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu các cấp, ngành và các xã, phường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các kết luận của Trung ương

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu tăng cường quản lý tài sản công

(NLĐO)- Làm việc với hai phường Bình Trưng, Thủ Đức, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông chỉ đạo quản lý tài sản công hiệu quả

Sắp xếp, sử dụng hiệu quả tài sản công; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân

(NLĐO) - Trở thành ĐBQH, mỗi đại biểu cần cố gắng thực hiện những điều đã cam kết trước cử tri

