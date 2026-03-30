Lãnh đạo Đà Nẵng: Sớm xử lý trụ sở dôi dư ở TP Tam Kỳ cũ, tránh lãng phí

Sáng 30-3, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đi kiểm tra thực tế tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn phường Bàn Thạch và phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng).

Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng và đại diện sở, ban, ngành.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng lắng nghe các ngành trình bày phương án sắp xếp các trụ sở dôi dư

Theo báo cáo từ Sở Tài chính TP Đà Nẵng, phường Bàn Thạch đang quản lý, sử dụng 27 cơ sở nhà, đất. Trong đó, 22/27 cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị; 5/27 cơ sở dự kiến dôi dư, phường đã xây dựng phương án xử lý.

Sau sáp nhập, nhiều trụ sở tại tỉnh lỵ Quảng Nam cũ bị dôi dư đang bỏ trống

Phường Tam Kỳ đang quản lý, sử dụng, xử lý 25 cơ sở nhà, đất. Trong đó, 16/25 cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị; 9/25 cơ sở dự kiến dôi dư và phường đã xây dựng phương án xử lý.

Tại các địa điểm kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Trung ương về việc khẩn trương xử lý, đưa vào khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy; tuyệt đối không để tài sản hư hỏng, xuống cấp, gây lãng phí.

Do đó, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát toàn diện quỹ tài sản công hiện có. Xây dựng phương án sắp xếp, xử lý cụ thể đối với từng loại tài sản, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu trong quá trình sắp xếp, bố trí lại trụ sở dôi dư phải linh hoạt ưu tiên sử dụng cho lĩnh vực y tế và giáo dục, nhất là tại các khu vực có nhu cầu thực tiễn cao về chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhu cầu mở rộng không gian giáo dục tại các khu vực phù hợp.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã đến thăm, làm việc tại Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và khảo sát thực tế hạ tầng công nghiệp, logistics tại cảng Chu Lai.