Lãnh đạo Đà Nẵng: Sớm xử lý trụ sở dôi dư ở TP Tam Kỳ cũ, tránh lãng phí

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lãnh đạo Đà Nẵng: Sớm xử lý trụ sở dôi dư ở TP Tam Kỳ cũ, tránh lãng phí

Trần Thường

(NLĐO) – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu ưu tiên bố trí trụ sở dôi dư vào sử dụng cho lĩnh vực y tế và giáo dục.

Sáng 30-3, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đi kiểm tra thực tế tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn phường Bàn Thạch và phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng).

Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng và đại diện sở, ban, ngành.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng lắng nghe các ngành trình bày phương án sắp xếp các trụ sở dôi dư

Theo báo cáo từ Sở Tài chính TP Đà Nẵng, phường Bàn Thạch đang quản lý, sử dụng 27 cơ sở nhà, đất. Trong đó, 22/27 cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị; 5/27 cơ sở dự kiến dôi dư, phường đã xây dựng phương án xử lý.

Sau sáp nhập, nhiều trụ sở tại tỉnh lỵ Quảng Nam cũ bị dôi dư đang bỏ trống

Phường Tam Kỳ đang quản lý, sử dụng, xử lý 25 cơ sở nhà, đất. Trong đó, 16/25 cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị; 9/25 cơ sở dự kiến dôi dư và phường đã xây dựng phương án xử lý.

Clip: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra các trụ sở dôi dư ở phường Bàn Thạch, Tam Kỳ

Tại các địa điểm kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Trung ương về việc khẩn trương xử lý, đưa vào khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy; tuyệt đối không để tài sản hư hỏng, xuống cấp, gây lãng phí.

Do đó, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát toàn diện quỹ tài sản công hiện có. Xây dựng phương án sắp xếp, xử lý cụ thể đối với từng loại tài sản, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu trong quá trình sắp xếp, bố trí lại trụ sở dôi dư phải linh hoạt ưu tiên sử dụng cho lĩnh vực y tế và giáo dục, nhất là tại các khu vực có nhu cầu thực tiễn cao về chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhu cầu mở rộng không gian giáo dục tại các khu vực phù hợp.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã đến thăm, làm việc tại Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và khảo sát thực tế hạ tầng công nghiệp, logistics tại cảng Chu Lai.

Khởi công dự án hơn 4.000 tỉ đồng ở phía Nam Đà Nẵng

(NLĐO) - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh – An An Hòa có tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỉ đồng vừa được khởi công ở Đà Nẵng.

Chuyển trụ sở làm việc của Văn phòng Chủ tịch nước

(NLĐO) - Trụ sở làm việc của Văn phòng Chủ tịch nước sẽ được chuyển từ số 1A/1B Hoàng Hoa Thám về số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Đồng Nai điều chỉnh phương án xử lý trụ sở dôi dư

Sau hơn 5 tháng sáp nhập, tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương xử lý các trụ sở dôi dư, bảo đảm quản lý, khai thác hiệu quả

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tam Kỳ phó bí thư Đà Nẵng trụ sở dôi dư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo