Vùng miền Đông Nam Bộ

Đồng Nai điều chỉnh phương án xử lý trụ sở dôi dư

Bài và ảnh: NGUYỄN TUẤN

Sau hơn 5 tháng sáp nhập, tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương xử lý các trụ sở dôi dư, bảo đảm quản lý, khai thác hiệu quả

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, tổng số cơ sở nhà, đất do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng sau hợp nhất, toàn tỉnh có 2.888 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất khoảng 15.563.970 m2.

Tính toán kỹ

Sau thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổng số trụ sở dôi dư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 213 cơ sở. Qua rà soát, việc dôi dư trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ yếu mang tính cục bộ, tập trung ở một số địa điểm là Trung tâm Hành chính cấp tỉnh (tỉnh Bình Phước cũ) và Trung tâm Hành chính cấp huyện (các đơn vị cấp huyện cũ). Thực trạng này dẫn đến khó khăn trong việc bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đơn vị hành chính mới.

Sở Tài chính đánh giá, việc khai thác, tiếp tục sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất sau khi xử lý dôi dư còn chưa đạt hiệu quả cao. Nguyên do là đa số trụ sở có diện tích nhỏ, thiết kế theo mô hình cũ chưa đáp ứng các tiêu chuẩn đặc thù của từng lĩnh vực (y tế, giáo dục, văn hóa) sau khi chuyển đổi công năng.

Đồng Nai điều chỉnh phương án xử lý trụ sở dôi dư - Ảnh 1.

Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Phước (trước đây) trong tháng 11-2025 đã được UBND tỉnh Đồng Nai giao cho UBND phường Bình Phước quản lý, sử dụng

Vì vậy, Sở Tài chính kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cần thực hiện rà soát, xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại các vị trí phù hợp. Trên cơ sở đó, tiến hành bố trí, xây dựng hoặc cải tạo các công trình đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng lĩnh vực (như phòng thí nghiệm, khu xử lý rác y tế, không gian văn hóa - thể thao…), bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện sửa chữa các trụ sở.

Theo ông Ngô Đức Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, hiện nay sở đã tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với 191 cơ sở. Trong đó, điều hòa, điều chuyển nội bộ cho các cơ quan, đơn vị bố trí làm trụ sở làm việc, y tế, văn hóa, thể thao là 109 cơ sở; điều chuyển bố trí trụ sở Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã, đơn vị ngành dọc là 18 cơ sở; giao về địa phương quản lý, khai thác là 64 cơ sở. Đối với 22 cơ sở dôi dư còn lại, phía Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để rà soát, đề xuất phương án xử lý chuyển giao sang Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Giao phường, xã quản lý

UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định về việc điều chỉnh phương án xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp (đợt 1). Cụ thể, UBND tỉnh chấp thuận đề xuất của Sở Tài chính về việc chuyển giao các trụ sở dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp từ các sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh; UBND cấp huyện (trước sắp xếp) về UBND các xã, phường theo phạm vi địa bàn quản lý.

Mục đích nhằm bảo đảm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đối với UBND cấp xã, tối đa hóa nguồn thu ngân sách nhà nước cấp xã và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở. Đợt 1, có 11 phường, xã gồm: Bình Long, Bình Phước, Chơn Thành, Trấn Biên, Đồng Phú, Lộc Ninh, Tân Khai, Thiện Hưng, Phú Lâm, Phú Nghĩa, Tân Phú, được giao quản lý, khai thác, sử dụng 66 trụ sở dôi dư.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường và cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát thông tin hồ sơ, số liệu do các sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh cung cấp để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định chuyển giao những trụ sở dôi dư về cấp xã bảo đảm thành phần hồ sơ theo quy định. UBND các xã, phường căn cứ quy định của pháp luật, chỉ đạo của UBND tỉnh để khẩn trương rà soát, quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thuộc UBND cấp xã nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở theo quy định.

Trước đó, các trụ sở dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức lại chính quyền địa phương 2 cấp được UBND tỉnh tạm giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác. Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho UBND phường Bình Phước tiếp nhận trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Phước (cũ) để quản lý, bố trí làm khu trung tâm hành chính phường Bình Phước mới theo mô hình lưỡng dụng. 

Ban hành đầy đủ quy chế

Để sử dụng hiệu quả tài sản công, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành đầy đủ quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch, ưu tiên quỹ đất tại trung tâm xã để bố trí trụ sở cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Công an xã bảo đảm theo tiêu chuẩn về diện tích, vị trí thuận lợi cho công tác phối hợp, xử lý tình huống.

Trường hợp diện tích hiện hữu không đủ, xem xét bố trí quỹ đất mới hoặc cải tạo, xây dựng lại theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đáp ứng yêu cầu quốc phòng - an ninh.


