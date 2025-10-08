Dòng vốn tư nhân thắp sáng “đại công trường” Đà Nẵng

Mới đây, ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, cho biết hoạt động xây dựng trong tháng 9 diễn ra sôi động và lan tỏa ở hầu hết các lĩnh vực.

Đà Nẵng đang chứng kiến làn sóng đầu tư tư nhân mạnh mẽ, nhìn đâu cũng thấy công trường xây dựng

Theo thống kê, giá trị sản xuất xây dựng quý III theo giá hiện hành đạt 16.639 tỉ đồng, tăng 7% so với quý trước và 28,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đóng góp tới 12.352 tỉ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Tính chung 9 tháng đầu năm, toàn ngành xây dựng đạt 43.602 tỉ đồng, tăng 28,4%, vượt xa tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Cơ cấu sản xuất cho thấy doanh nghiệp tư nhân tiếp tục là lực lượng chủ lực, chiếm gần 76% tổng giá trị, kế đến là doanh nghiệp nhà nước (4,8%) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (1,5%).

Các công trình tư nhân đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng ngành xây dựng tại Đà Nẵng trong 9 tháng đầu năm

Theo ông Vũ, sự gia tăng mạnh mẽ này phản ánh niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư và chính sách cải cách thủ tục hành chính của thành phố. Dòng vốn tư nhân đang trở thành "động cơ kép" thúc đẩy phát triển đô thị và mở rộng không gian kinh tế của Đà Nẵng.

Hiện nay, tại thành phố Đà Nẵng, hàng loạt dự án tư nhân quy mô lớn đã và đang được triển khai: khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân 37.728 tỉ đồng; tổ hợp căn hộ, khách sạn Nobu Residences Đà Nẵng, 3.687 tỉ đồng; The Nam Khang Resort Residences, 2.624 tỉ đồng; Khu đô thị thương mại – thể thao New Town, 4.889 tỉ đồng; Khu vui chơi, giải trí Bà Nà, 11.000 tỉ đồng.

Các dự án này không chỉ tạo giá trị gia tăng lớn cho ngành xây dựng mà còn góp phần mở rộng không gian đô thị về phía Tây – Bắc và Tây – Nam, tái định hình cấu trúc phát triển đô thị Đà Nẵng trong giai đoạn hậu sáp nhập.

Trong quý III, thành phố cũng khởi công 6 dự án trọng điểm là Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai – Trường Hải mở rộng, 8.000 tỉ đồng, Khu công viên văn hóa – thương mại Da Nang Downtown, 68.000 tỉ đồng; Quần thể du lịch Bà Nà – Suối Mơ, 52.000 tỉ đồng; Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; Chung cư Phú Mỹ An; Nhà ở xã hội Hòa Hiệp 4.

Hàng loạt dự án xây dựng thuộc nguồn vốn tư nhân được tăng tốc để về đích trong năm 2025

Nguồn vốn Nhà nước vẫn đóng vai trò nền tảng

Bên cạnh khu vực tư nhân, nguồn vốn Nhà nước tiếp tục phát huy vai trò nền tảng, tập trung vào hạ tầng kỹ thuật và công trình dân sinh.

Trong quý III, vốn đầu tư khu vực Nhà nước đạt 6.595 tỉ đồng, tăng 21,7% so với quý trước và 7,6% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng, vốn Nhà nước đạt 16.341 tỉ đồng, chiếm 25,6% tổng vốn đầu tư xã hội. Một số dự án tiêu biểu như Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin; Điện chiếu sáng trên các tuyến đường nội thị; Hiện đại hóa Trung tâm chỉ huy an ninh trật tự; Hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh; Trung tâm giám sát, điều hành an ninh mạng; Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn.

Các dự án đầu tư công được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, góp phần chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống của người dân. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của UBND thành phố, cùng sự chủ động, phối hợp của các chủ đầu tư và đơn vị thi công, giúp giải ngân hiệu quả, giảm tình trạng chậm tiến độ vốn công như các năm trước, ông Vũ thông tin.