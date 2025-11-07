HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Dòng xe bán tải nào đang giảm giá mạnh?

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Giới kinh doanh xe cho rằng xu hướng giảm giá đang lan rộng, khi nhu cầu mua xe vẫn chậm và các đại lý cần đẩy hàng tồn để đạt doanh số

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), 9 tháng đầu năm phân khúc xe bán tải bán ra được 18.282 chiếc, trong đó Ford Ranger đã chiếm tới 12.577 chiếc, bỏ xa đối thủ Mitsubishi Triton bán chưa được 2.814 chiếc, xếp thứ ba là Toyota Hilux bán được 2.504 chiếc.

Xe bán tải giảm giá mạnh từ 50 triệu đồng , cơ hội mua xe tiết kiệm - Ảnh 1.

Ford Ranger đang giữ vị trí thống trị ở phân khúc bán tải

Trong khi các mẫu xe bán tải khác chỉ có doanh số chỉ vài trăm chiếc trong 9 tháng đầu năm như Isuzu D-Max có 387 chiếc, còn Nissan Navara có doanh số khiêm tốn đến mức hãng xe này không có báo cáo với VAMA.

Thậm chí, chiếc bán tải BT-50 của Mazda cũng được nhà phân phối âm thầm rút lui khỏi thị trường Việt Nam sau nhiều tháng ấm.

Xe bán tải giảm giá mạnh từ 50 triệu đồng , cơ hội mua xe tiết kiệm - Ảnh 2.

Chiếc xe bán tải Navara của Nissan

Do doanh số xe bán tải èo uột buộc các hãng xe nỗ lực đưa ra các chương trình ưu đãi nhằm rút ngắn khoảng cách với "vua" bán tải Ranger.

Theo ghi nhận, từ đầu tháng 11, khách mua xe bán tải Mitsubishi Triton sẽ được giảm giá 50 triệu đồng, kéo mức giá xuống còn 600 – 850 triệu đồng, tùy bản. Chưa hết, khách mua xe còn được được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng và được trừ vào giá xe, tặng thêm bảo hiểm thân vỏ.

Xe bán tải giảm giá mạnh từ 50 triệu đồng , cơ hội mua xe tiết kiệm - Ảnh 3.

Xe bán tải Toyota Hilux

Tương tự, khách mua xe Toyota Hilux được giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ, theo đó giá xe kéo về mức 670 – 950 triệu đồng, tùy bản.

Còn xe bán tải Nissan Navara giảm mạnh đến 70 triệu đồng cộng với 30 triệu đồng gói phụ kiện, kéo giá xe giảm còn 615 – 890 triệu đồng, tùy bản.

Còn Isuzu D-Max cũng giảm giá 70 triệu đồng, còn 600 – 810 triệu đồng, tùy bản.

Xe bán tải giảm giá mạnh từ 50 triệu đồng , cơ hội mua xe tiết kiệm - Ảnh 4.

Mẫu xe bán tải D-Max của Isuzu

Xe bán tải giảm giá mạnh từ 50 triệu đồng , cơ hội mua xe tiết kiệm - Ảnh 5.

Mẫu xe bán tải Triton của Mitsubishi

Ông Hoàng Thế Bình, một người kinh doanh ô tô tại phường Bình Trưng, TP HCM, cho biết mức giảm giá xe hiện nay chủ yếu đến từ chính sách ưu đãi của hãng. Tuy vậy, khách hàng vẫn có thể thương lượng để được giảm thêm 10–20 triệu đồng, tùy dòng xe và đại lý.

Còn theo anh Phú, phụ trách kinh doanh một showroom ô tô ở phường Tân Bình, cuộc đua giảm giá xe bán tải đang diễn ra gay gắt giữa các hãng. Dù Ford Ranger vẫn giữ vị trí dẫn đầu phân khúc nhưng hãng này cũng không thể đứng ngoài cuộc đua vì lo ngại mất thị phần. “Ford đang áp dụng chương trình giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ, đưa giá xe về mức 630 triệu đến 1,15 tỉ đồng, tùy phiên bản” - anh Phú nói.

Theo anh, Ford Ranger được ưa chuộng nhờ thiết kế mạnh mẽ, nhiều phiên bản, giá trị bán lại cao và ít mất giá hơn các đối thủ cùng phân khúc.

Chính vì vậy, các hãng xe khác buộc phải điều chỉnh giá bán thấp hơn mới có thể cạnh tranh doanh số. “Nếu giữ giá ngang Ford mà không có lợi thế khác, rất khó bán được hàng” - anh Phú chia sẻ.

