Pháp luật

Đột kích căn hộ cho thuê lúc rạng sáng, lộ “cuộc vui” của 2 cặp nam nữ

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng phát hiện 4 đối tượng, gồm 2 nam 2 nữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an phường An Hải, TP Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trên địa bàn.

Đột kích căn hộ cho thuê lúc rạng sáng, lộ “cuộc vui” của 2 cặp nam nữ - Ảnh 1.

Nhóm nam nữ bị bắt quả tang sử dụng ma túy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 31-1, Công an phường An Hải kiểm tra hành chính một căn hộ cho thuê trên đường Phạm Tu, phát hiện 4 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng gồm: Thái Thị Thảo Đan (trú phường An Hải); Vũ Hoàng Tú Trinh (phường Thanh Khê); Võ Văn Trọng (phường Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Tấn Thế Anh (phường Liên Chiểu).

Theo khai nhận ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30-1, trong lúc làm việc chung, Trọng nảy sinh ý định sử dụng ma túy, rủ Thế Anh đến căn hộ của Đan. Thế Anh đồng ý và đề nghị Trọng mua ma túy.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, sau khi tan ca, Thế Anh về nhà lấy loa nghe nhạc, đèn LED và máy chiếu mang đến căn hộ trên để phục vụ việc sử dụng ma túy.

Cùng thời điểm, Trọng đến phòng trọ của bạn gái là Trinh tại phường Thanh Khê, sau đó liên hệ đặt mua 2 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 1 gói Ketamine với giá hơn 3 triệu đồng. Mua được ma túy, Trọng rủ Trinh cùng sử dụng và được đồng ý. 

Khi cả 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ thì bị Công an phường An Hải kiểm tra, bắt quả tang.

Kết quả test nhanh cho thấy cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy tổng hợp. Tang vật thu giữ gồm 1 đĩa sứ màu trắng có bám dính tinh bột màu trắng (các đối tượng khai là Ketamine), 1 thẻ nhựa, 1 ống hút quấn bằng tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng bọc trong vỏ thuốc, cùng 1 loa cầm tay, 1 máy chiếu và 1 đèn quay ánh sáng màu trắng.

chất ma túy ma túy tổng hợp Công an Đà Nẵng phường an hải
