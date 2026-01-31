HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an Quảng Ngãi đột kích hầm trú ẩn bắt trùm ma túy

T.Trực

(NLĐO) – Công an Quảng Ngãi bắt quả tang 7 người đang tụ tập sử dụng ma túy, trong đó có Bùi Văn Th. được xác định là kẻ cầm đầu.

Ngày 31-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy có quy mô lớn, tồn tại trong thời gian dài, gây bất an cho người dân địa phương.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 29-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, công an địa phương và lực lượng liên quan đồng loạt tập kích tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Công an Quảng Ngãi triệt phá đường dây ma túy lớn , bắt trùm Bùi Văn Th . - Ảnh 1.

Bùi Văn Th. làm việc với công an. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang 7 người đang tụ tập sử dụng ma túy. Trong đó, Bùi Văn Th. (47 tuổi, trú xã Bình Sơn) được xác định là kẻ cầm đầu.

Theo cơ quan công an, Th. chiếm giữ trái phép khu đất rộng hơn 1.000m² để dựng nhà chòi, đào hầm trú, đặt thùng container làm kho chứa đồ, tạo thành một không gian khép kín, khó tiếp cận từ bên ngoài.

Công an Quảng Ngãi triệt phá đường dây ma túy lớn , bắt trùm Bùi Văn Th . - Ảnh 2.

Khu đất do Th. chiếm giữ trái phép để sử dụng ma túy. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Để qua mặt cơ quan chức năng, Th. bố trí người canh gác, cảnh giới, sẵn sàng báo động khi có người lạ xuất hiện, gây nhiều khó khăn cho công tác trinh sát.

Đáng chú ý, thủ đoạn chính của Th. không chỉ là tổ chức tụ tập sử dụng ma túy, còn dùng chính ma túy để điều khiển những người nghiện. Họ được Th. nuôi ăn ở, cung cấp ma túy cho chơi miễn phí, đổi lại phải phục tùng sự sai khiến của Th.

Công an Quảng Ngãi triệt phá đường dây ma túy lớn , bắt trùm Bùi Văn Th . - Ảnh 3.

Hầm trú để sử dụng ma túy. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Trung tá Trần Thanh Tùng, Phó trưởng Phòng điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đối tượng Bùi Văn Th. có 3 tiền án và 1 tiền sự, được xác định là côn đồ hung hãn, hết sức nguy hiểm, sẵn sàng chống trả lực lượng truy bắt.

"Th. cho những người khác sử dụng trái phép chất ma túy và điều khiển những người này thực hiện công việc do Th. sai khiến, như trộm cắp cây cảnh, đào cây cảnh… và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Việc triệt xóa tụ điểm này không chỉ chấm dứt một "ổ ma túy" tồn tại dai dẳng mà còn cắt đứt mắt xích lôi kéo, sai khiến người nghiện phục vụ cho hoạt động phạm pháp của kẻ cầm đầu", Trung tá Tùng cho biết.

