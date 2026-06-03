Phát hiện nhiều sai phạm trong khai thác khoáng sản ở Tây Ninh

Ngày 3-6, Thanh tra tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành Kết luận Thanh tra số 1630/KL-TTr về công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Theo kết luận, toàn tỉnh có 56 dự án hoạt động khoáng sản với 58 giấy phép khai thác, gia hạn hoặc chuyển nhượng được cấp. Cơ quan thanh tra đã kiểm tra 40 dự án và kết luận đối với 39 dự án tương ứng 39 giấy phép do UBND tỉnh cấp.

Thanh tra tỉnh đánh giá Sở Nông nghiệp và Môi trường cơ bản thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong quản lý tài nguyên khoáng sản, góp phần đưa hoạt động khai thác đi vào nền nếp và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thanh tra chỉ ra hàng loạt tồn tại trong quản lý và khai thác khoáng sản tại Tây Ninh. Ảnh minh họa: Sở TT-TT Tây Ninh.

Tuy nhiên, quá trình thanh tra cũng phát hiện nhiều tồn tại trong công tác quản lý và hoạt động khai thác của doanh nghiệp.

Cụ thể, việc phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với cơ quan thuế chưa đồng bộ, dẫn đến chênh lệch giữa sản lượng khai thác báo cáo định kỳ và sản lượng doanh nghiệp kê khai để tính thuế, phí. Đối với các trường hợp khai thác vượt công suất trong năm 2024, cơ quan tham mưu chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý.

Kết quả thanh tra cho thấy có 6/37 giấy phép được kiểm tra ghi nhận chủ đầu tư khai thác không đúng nội dung giấy phép được cấp. Các vi phạm chủ yếu là khai thác vượt công suất hằng năm và không bảo đảm chiều cao tầng khai thác theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ việc thống kê trữ lượng khoáng sản thực tế khai thác có xác nhận của đơn vị tư vấn đủ điều kiện theo quy định.

Trong lĩnh vực môi trường, cơ quan thanh tra phát hiện 5 giấy phép khai thác đã hết hạn trên 6 tháng nhưng chủ đầu tư vẫn chưa nộp hồ sơ đóng cửa mỏ. Việc chậm thực hiện thủ tục này được xác định chưa đúng quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024.

Đáng chú ý, qua kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, Thanh tra tỉnh xác định có 14 giấy phép mà chủ đầu tư kê khai, quyết toán thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường chưa đầy đủ. Tổng số tiền phải nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước được xác định hơn 9,93 tỉ đồng.

Trong số này, các doanh nghiệp đã tự khắc phục và nộp hơn 2,28 tỉ đồng. Bên cạnh đó, có 2 giấy phép chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền hơn 1,28 tỉ đồng.

Lĩnh vực đất đai cũng ghi nhận nhiều vi phạm khi có 8/37 giấy phép chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định như đăng ký biến động đất đai, gia hạn thời hạn sử dụng đất hoặc ký hợp đồng thuê đất có mặt nước chuyên dùng đối với các dự án khai thác cát trong lòng hồ.

Theo kết luận thanh tra, các vi phạm trong lĩnh vực thuế, đất đai và khoáng sản đã dẫn đến việc ngân sách nhà nước chưa thu đúng, thu đủ hơn 11,2 tỉ đồng. Đồng thời, hơn 1,88 triệu m² đất đang được sử dụng nhưng chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định.

Từ những tồn tại được phát hiện, Thanh tra tỉnh Tây Ninh kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định pháp luật về khoáng sản, đất đai và môi trường.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị cơ quan thuế kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp, áp dụng biện pháp thu hồi hơn 9,93 tỉ đồng cùng tiền chậm nộp phát sinh. Trường hợp cần thiết, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước.

Đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, cơ quan thanh tra yêu cầu nghiêm túc khắc phục những vi phạm đã được chỉ ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên.