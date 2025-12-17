Đột phá hạ tầng, kiến tạo vị thế: Khởi sắc nhờ các tuyến cao tốc

Những ngày cuối năm 2025, trên công trường dự án thành phần 3 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không khí thi công hối hả.

Thi công "thần tốc"

Dự án này dài khoảng 19,5 km, khởi công từ tháng 6-2023, quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, 2 làn dừng khẩn cấp, tổng mức đầu tư 7.216 tỉ đồng, do liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Công ty CP 479 Hòa Bình - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 703 thi công. Chỉ sau chưa đầy 22 tháng triển khai, tuyến cao tốc đã được thông xe kỹ thuật vào tháng 4-2025, một mốc tiến độ được đánh giá là rất nhanh đối với dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao.

Theo Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (chủ đầu tư), đến nay, phần đường chính đã cơ bản hoàn thành mặt bê-tông nhựa, sơn kẻ vạch, dải phân cách và hàng rào bảo vệ. Các nhà thầu tập trung hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và các hạng mục tại nút giao.

Có 11 cầu trên toàn tuyến. Hiện các cầu trên tuyến chính đã hoàn thành. Còn 2 cầu vượt ngang đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến trong tháng 12-2025 sẽ xong.

"Mỗi hạng mục hoàn thành không chỉ là tiến độ kỹ thuật mà còn là bước mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng. Vì vậy, dù khối lượng còn lại không lớn, ban vẫn yêu cầu các đơn vị thi công bảo đảm tuyệt đối chất lượng và an toàn" - đại diện Ban Quản lý dự án khẳng định.

Trong khi đó, trên công trường dự án thành phần 2 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dài hơn 18 km) qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, không khí thi công cũng rất khẩn trương. Theo Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư), đến ngày 19-12, sản lượng sẽ đạt khoảng 85%, đủ điều kiện để thông xe kỹ thuật. Đặc biệt, khu vực nút giao kết nối với sân bay Long Thành, nơi được dự báo sẽ đón lượng phương tiện rất lớn, không khí thi công càng khẩn trương. Từng hạng mục được triển khai theo chuỗi khép kín, từ nền đường, mặt bê-tông xi măng đến lan can, hàng rào, hệ thống thoát nước.

Tại điểm kết nối với tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, công trường hoạt động gần như 24/24 giờ. Đây là vị trí then chốt trong trục kết nối giữa Đồng Nai và TP HCM. Hai nhánh cầu vượt tại đây dự kiến hoàn thành trước ngày 19-12, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trên tuyến hiện hữu.

Đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 gấp rút thi công nhằm bảo đảm tiến độ thông xe kỹ thuật hơn 20 km đầu tuyến vào ngày 19-12 Ảnh: KỲ NAM

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có ý nghĩa quan trọng trong tái cấu trúc không gian phát triển vùng Đông Nam BộẢnh: NGỌC GIANG

Nỗ lực của cả hệ thống

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được xác định là trục giao thông chiến lược của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kết nối trực tiếp các trung tâm công nghiệp lớn của Đồng Nai với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Không dừng lại ở vai trò một tuyến giao thông đơn thuần, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu còn mang ý nghĩa tái cấu trúc không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ, hình thành trục kết nối nhanh, thông suốt giữa công nghiệp - cảng biển - đô thị - du lịch.

Để đạt được tiến độ như hiện nay, giải phóng mặt bằng được xem là yếu tố then chốt. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, toàn bộ 137,82 ha diện tích thu hồi ban đầu đã được bàn giao đúng tiến độ.

Ở phía thi công, liên danh nhà thầu cho biết các đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca liên tục.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là niềm trông đợi lớn của người dân địa phương sau nhiều năm chịu áp lực quá tải giao thông. Ông Nguyễn Văn Hạnh (ngụ phường Tam Long, TP HCM) phấn khởi: "Quốc lộ 51 lâu nay thường xuyên ùn tắc. Tuyến cao tốc thông suốt sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí, tạo điều kiện cho việc làm ăn, buôn bán tốt hơn".

Từ Khánh Hòa lên Buôn Ma Thuột chỉ còn 117 km

Sau gần 30 tháng thi công, rút ngắn 6 tháng so với kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đã bảo đảm tiến độ thông xe kỹ thuật hơn 20 km đầu tuyến vào ngày 19-12 tới.

Những ngày này, tại điểm đầu tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa), đơn vị thi công là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng tại nút giao Quốc lộ 1.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa, các hạng mục chính như nền, mặt đường, cầu, cống đều đạt 100% khối lượng. Hệ thống an toàn giao thông cơ bản được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thông xe kỹ thuật. Tuyến cao tốc giai đoạn 1 có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, cho biết sau khi thông xe kỹ thuật, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng. Dự kiến trước Tết Nguyên đán 2026, 20 km đầu tuyến sẽ được đưa vào khai thác chính thức; đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các đoạn còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước tháng 6-2026.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sẽ rút ngắn quãng đường từ Khánh Hòa lên Buôn Ma Thuột từ gần 200 km còn khoảng 117 km.

Khởi công tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc Ngày 19-12, tỉnh Lâm Đồng dự kiến khởi công dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công - tư. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỉ đồng do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thực hiện. Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài gần 66 km, có 4 làn xe, vận tốc 80 km/giờ. Thời gian thi công dự án khoảng 25 tháng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là đoạn tuyến của đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với vùng Đông Nam Bộ và TP HCM. Khi hoàn thành và kết nối với các tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn, Bảo Lộc - Liên Khương và Dầu Giây - Tân Phú, việc di chuyển giữa Lâm Đồng với các địa phương vùng biển và vùng TP HCM sẽ được rút ngắn thời gian rất nhiều. L.Giang



