Dư âm sâu lắng "Lời Người như thể nước non" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh





Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM - trao tặng hoa chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh sau chương trình âm nhạc vinh danh ông với 20 ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đông khán giả đã đến tham dự tại Hội trường Liên hiệp các Hội VHNT TP HCM. Đây là dịp giới thiệu những sáng tác tiêu biểu của người nhạc sĩ tài hoa được thể hiện đầy xúc cảm và để các ca sĩ, nhạc sĩ, giới chuyên môn cùng nhìn lại một hành trình âm nhạc gắn bó sâu nặng với chủ đề sáng tác về Bác Hồ và dân tộc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh.

Ca sĩ Kim Thoa biểu diễn ca khúc "Về thăm nhà Bác"

Nguyễn Văn Sanh tạo dấu ấn đẹp

Mở đầu chương trình, khán phòng lắng đọng trong tiếng hát trầm hùng của NSƯT Cao Minh với ca khúc "Hồ Chí Minh – Niềm tin sáng mãi". Ngay sau đó, mạch cảm xúc lan tỏa qua những ca khúc quen thuộc: "Bác là Hồ Chí Minh" do Nhóm Sức Sống Mới thể hiện, "Theo lời Bác" (Nhóm Sol Việt), "Di chúc của Người vì nước vì dân" (song ca Huỳnh Lợi – Thanh Nga), "Như vẫn nghe tiếng Bác" (ca sĩ Lê Thu Hà), "Học Người phong cách vì dân" (Huỳnh Lợi và tốp nữ Sức Sống Mới)…

Tất cả đều thể hiện đầy cảm xúc, cho thấy dấu ấn trong sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh đã viết về Bác Hồ bằng cả trái tim.

Ca khúc "Bác là Hồ Chí Minh" do nhóm Sức sống mới biểu diễn

Nguyễn Văn Sanh không "tuyên truyền hóa ca khúc"

Điểm nhấn đặc biệt là ca khúc chủ đề "Lời Người như thể nước non" do ca sĩ Thanh Nga trình bày. Giai điệu tha thiết, ca từ mộc mạc nhưng sâu xa đã khắc họa hình ảnh Bác Hồ vừa gần gũi vừa vĩ đại, để lại dư âm dài lâu trong tâm hồn người nghe.

NSƯT ca sĩ Cao Minh với ca khúc "Hồ Chí Minh niềm tin sáng mãi"

Khán giả cũng xúc động với loạt ca khúc gắn bó với đời sống, tình cảm và đạo lý: "Học Người chữ đức chữ tài" (ca sĩ Lưu Trường Hải), "Học Người chống giặc nội xâm" (Nhóm Sức Sống Mới, lĩnh xướng Lê Thu Hà và Quốc Anh), "Học Bác tự phê bình, phê bình" (Huỳnh Lợi và tốp nữ Sức Sống Mới).

"Những ca khúc viết về Bác Hồ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh là thông điệp sâu sắc về nhân cách, về sự rèn luyện bản thân trong cuộc sống hôm nay, được nhạc sĩ viết không theo kiểu tuyên truyền khẩu hiệu, mà rất đời, rất chân thật" – NSƯT nhạc sĩ Trần Vương Thạch, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nói.

Ca sĩ Thanh Nga biểu diễn ca khúc "Lời Người như thể nước non"

Đặc biệt, những tiết mục dành cho thiếu nhi như "Bác Hồ của em" (tam ca), "Em vẽ Bác Hồ" (tốp ca DoRe), "Cháu thăm nhà Bác" (bé An Nhiên), "Bác thăm nhà cháu" (Khánh Ngọc và Tường Lam – nhóm DoRe), hay "Về thăm nhà Bác" (ca sĩ Kim Thoa), "Thăm Pắc Pó" (ca sĩ Thái Hòa), "Cây Bác Hồ" (ca sĩ Hải Ngân), "Đọc thơ Bác" (ca sĩ Duy Linh), "Con cáo và tổ ong" (tốp ca Sức Sống Mới)… đã mang đến bầu không khí trong trẻo, truyền tình cảm kính yêu Bác cho thế hệ măng non.

Ca khúc "Con cái và tổ ong" do nhóm Sức sống mới thể hiện rất sinh động

Khép lại chương trình, toàn thể nghệ sĩ cùng hòa ca trong "Vang vọng lời Bác Hồ", để lại cao trào mạnh mẽ, khiến cả khán phòng như hòa chung trong một niềm xúc động và tự hào.

Nguyễn Văn Sanh đã cống hiến vẻ vang cho âm nhạc

Thay mặt Hội Âm nhạc TP HCM, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh – Chủ tịch Hội đã chúc mừng chương trình thành công tốt đẹp, đồng thời đánh giá cao quá trình lao động nghệ thuật và những cống hiến bền bỉ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh trong suốt hơn nửa thế kỷ.

Trong niềm hạnh phúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh xúc động chia sẻ: "Tôi thật sự xúc động khi được ngồi dưới hàng ghế khán giả, nghe lại trọn vẹn 20 ca khúc của mình qua giọng hát của các thế hệ nghệ sĩ, đặc biệt là lớp ca sĩ trẻ hôm nay. Điều quý giá nhất không phải là tôi còn sống để nghe lại tác phẩm, mà là những ca khúc viết về Bác Hồ vẫn còn ngân vang, còn được khán giả đón nhận. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi".

Ca sĩ Huỳnh Lợi và Thanh Nga song ca "Di chúc của Người vì nước,vì dân"

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh sinh ngày 20-10-1947 tại Tây Phú, Tây Sơn, Bình Định. Ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Âm nhạc TP HCM. Từ những năm 1967, khi còn là sinh viên Trường Đại học Khoa học Sài Gòn, ông đã tham gia Nhóm Lửa Hồng cùng các nhạc sĩ Nguyễn Xuân Tân, Vũ Đức Sao Biển, Miên Đức Thắng… và sớm khẳng định tài năng sáng tác.

Ông cũng là một trong bốn nhạc sĩ sáng lập phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe", cùng Trần Long An, Trương Quốc Khánh, Tôn Thất Lập.

Ngoài bút danh Nguyễn Văn Sanh, ông còn dùng các bút danh khác như Vương Luân, Nguyễn La Nghi, Đoàn Định Giang.

Nguyễn Văn Sanh ở vị trí nào cũng thành công

Từ sau năm 1975, ông lần lượt đảm trách nhiều cương vị: Phó ban Tuyên huấn Thành đoàn, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa Thanh niên, Trưởng phòng Văn hóa Quần chúng Sở Văn hóa – Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP HCM… Song song công tác quản lý, ông không ngừng sáng tác với hơn 100 ca khúc đã đăng ký bản quyền, trong đó nhiều tác phẩm về đề tài thành phố và học tập, làm theo Bác.

"Thưởng thức 20 ca khúc tiêu biểu về đề tài "Ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh" và "Học tập làm theo lời Bác", đây là lời tri ân sâu sắc cho âm nhạc cách mạng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh" – NSND nhạc sĩ Hồ Văn Thành đã nói.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình "Lời Người như thể nước non" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh:

Nhà giáo Bùi Thị Ngọc Trang, Học viện Cán bộ TP HCM, trao tặng hoa chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh

TS.BS Huỳnh Tấn Mẫm (trái, nguyên chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn - Gia Định nhiệm kỳ 1969-1970) và PGS TS - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Mỹ Liêm tặng sách cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh.



Các ca sĩ trẻ thể hiện rất đầy cảm xúc những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh