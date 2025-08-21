Chương trình ca nhạc "Lời Người như thể nước non"

Chương trình có chủ đề "Lời Người như thể nước non" (tối 24-8). Đây là hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ 16 (2010 - 2025).
Đây là dịp văn nghệ sĩ cùng ôn lại những chặng đường sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh - người dành phần lớn sự nghiệp để viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình cảm chân thành, sâu nặng. Chương trình nghệ thuật với những ca khúc tiêu biểu như: "Hồ Chí Minh niềm tin sáng mãi" (NSƯT Cao Minh), "Lời Người như thể nước non" (ca sĩ Thanh Nga), "Di chúc của Người vì nước vì dân" (song ca Huỳnh Lợi - Thanh Nga), "Vang vọng lời Bác Hồ" (tốp ca Sức Sống Mới và toàn thể nghệ sĩ)…
