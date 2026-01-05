Khơi thông dự án tồn đọng, vướng mắc

TP HCM còn 838 dự án tồn đọng, vướng mắc. Trong đó, 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương, 778 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của TP HCM. Đây là thông tin được nêu ra trong hội nghị do Thành ủy TP HCM tổ chức chiều 31-12-2025.

Cũng theo thông tin từ hội nghị, 712/838 dự án trải đều trên các lĩnh vực này đã được thành phố phối hợp với các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc tổ chức họp, định hướng tháo gỡ.

Điều này đồng nghĩa với trên 131.403 tỉ đồng, hơn 22.044 ha đứng trước cơ hội sớm được khai thông điểm nghẽn. Qua đó, nhiều công trình được hiện thực hóa, vô số việc làm được tạo ra, sản xuất và dịch vụ phát triển, tăng trưởng kinh tế được kích thích và mọi mặt của đời sống đô thị trở nên tốt hơn.

Dự án Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên khi hoàn thành hứa hẹn mang lại nhiều giá trị về kinh tế, xã hội - Ảnh NGỌC KỲ

Bước sang năm 2026, TP HCM có nhiều chỉ báo tích cực để phát triển mạnh mẽ. Đầu tiên là quyết tâm phát triển thể hiện trong chủ đề năm "Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển TP HCM sau sắp xếp".

Tiếp đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công chính thức hoạt động, hứa hẹn giải quyết tốt nhất những trở ngại về thủ tục.

Cùng với đó, sức mạnh từ việc hợp nhất địa phương, các nghị quyết từ trung ương về phát triển công nghệ, khuyến khích kinh tế tư nhân, cơ chế đặc thù… là những lợi thế rất lớn để thành phố vận dụng và triển khai.

Vì vậy, để sớm khơi thông 712 dự án tồn đọng, vướng mắc, bên cạnh sự đòi hỏi về nỗ lực còn là yêu cầu lớn đối với trách nhiệm của các cơ quan liên quan. 126 dự án còn lại cũng phải tìm lối ra khả thi và nhanh nhất.