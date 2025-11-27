HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Dự án đầy tham vọng ở châu Âu

XUÂN MAI

Greensand Future dự kiến trở thành địa điểm lưu trữ CO2 ngoài khơi đầu tiên đi vào hoạt động hoàn chỉnh của Liên minh châu Âu

Từng được sử dụng để khai thác nhiên liệu hóa thạch, mỏ dầu Nini của Đan Mạch giờ đây trở thành nơi lưu trữ vĩnh viễn khí CO2, vốn là nguyên nhân gây nóng lên toàn cầu, dưới đáy biển.

Trong quy trình gần như đảo ngược quy trình khai thác dầu mỏ, Tập đoàn Hóa chất và Năng lượng INEOS (Anh) dự định bơm CO2 hóa lỏng xuống các bể chứa dầu đã cạn kiệt ở độ sâu 1.800 m dưới đáy biển. 

Theo hãng tin AP, tại giàn khoan Siri, nằm gần mỏ Nini không người vận hành, đang diễn ra giai đoạn cuối của dự án thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) của INEOS, mang tên Greensand Future. Khi dự án bắt đầu hoạt động thương mại vào năm tới, Greensand Future dự kiến trở thành địa điểm lưu trữ CO2 ngoài khơi đầu tiên đi vào hoạt động hoàn chỉnh của Liên minh châu Âu (EU).

Ông Mads Gade, Tổng Giám đốc Công ty INEOS Energy Europe thuộc INEOS, cho biết công ty sẽ bắt đầu lưu trữ khoảng 400.000 tấn CO2 mỗi năm và tăng dần lên tới 8 triệu tấn/năm vào năm 2030. Một "trạm trung chuyển CO2", nơi tạm thời chứa khí CO2 hóa lỏng, đang được xây dựng tại cảng Esbjerg, ở bờ biển phía Tây bán đảo Jutland - Đan Mạch.

Dự án đầy tham vọng ở châu Âu - Ảnh 1.

Thiết bị kỹ thuật của giàn khoan Siri thuộc Tập đoàn INEOS ở biển Bắc, Đan Mạch ngày 25-11. Ảnh: AP

Những người ủng hộ công nghệ thu giữ carbon cho hay đây là một giải pháp khí hậu và đã được Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu tuyên bố là một công cụ trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu. Tại Na Uy, dự án lưu trữ CO2 Northern Lights cũng chính thức vận hành khi lượng khí CO2 đầu tiên được bơm xuống tầng chứa nằm sâu 2.600 m dưới đáy biển hồi đầu tuần này. 

Dự án thuộc sở hữu của các tập đoàn năng lượng Shell, Equinor và TotalEnergies và là một phần của chương trình được chính phủ Na Uy tài trợ mạnh mẽ để phát triển công nghệ CCS. Giai đoạn 1 của Northern Lights đã được đặt kín chỗ, với công suất lưu trữ 1,5 triệu tấn CO2 mỗi năm và khoảng 37,5 triệu tấn trong 25 năm. Các đối tác cũng đầu tư hơn 743 triệu USD cho giai đoạn 2, nhằm lưu trữ thêm 3,5 triệu tấn/năm.

EU đặt mục tiêu lưu trữ ít nhất 250 triệu tấn CO2 mỗi năm vào năm 2040, như một phần của kế hoạch đạt mức phát thải bằng 0 vào năm 2050. Tuy nhiên, các chuyên gia môi trường cho rằng dù CCS có vai trò nhất định nhưng không nên dùng làm cớ để các ngành công nghiệp trì hoãn cắt giảm khí thải. 

Theo bà Helene Hagel, người đứng đầu bộ phận chính sách khí hậu và môi trường tại Tổ chức Greenpeace chi nhánh Đan Mạch, chỉ nên áp dụng CCS cho một số ít lĩnh vực mà việc giảm phát thải thực sự khó khăn hoặc không thể thực hiện được. Khi gần như tất cả lĩnh vực đều cho rằng chỉ cần thu giữ và lưu trữ khí thải thay vì giảm phát thải thì đó là vấn đề.

Trong khi đó, nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature ngày 26-11 cho thấy khả năng lưu trữ CO2 toàn cầu thực tế chỉ bằng 1/10 so với các ước tính trước đây, sau khi loại bỏ các khu vực có nguy cơ rò rỉ, gây động đất, ô nhiễm nước ngầm hoặc có các hạn chế khác.

Công nghệ hiện nay có thể chỉ thu giữ khoảng 60% lượng CO2 của một cơ sở sản xuất, trên mức đó sẽ rất khó và tốn kém. Ông Matthew Gidden - tác giả chính của nghiên cứu trên, cũng là giáo sư tại Trung tâm Phát triển bền vững toàn cầu thuộc Trường ĐH Maryland (Mỹ) - cảnh báo thế giới không thể chờ công nghệ hoàn thiện mới cắt giảm nhiên liệu hóa thạch. "Nếu trì hoãn, thế hệ tương lai sẽ đối mặt với nhiệm vụ gần như bất khả thi là không chỉ phải giải quyết vấn đề ô nhiễm mà còn xử lý CO2" - ông nhấn mạnh. 

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, gần 38 tỉ tấn CO2 đã được thải ra trên toàn cầu vào năm ngoái. 

Tin liên quan

Kỷ lục đáng lo của khí thải CO2

Kỷ lục đáng lo của khí thải CO2

Lượng khí thải carbon dioxide (CO2) của ngành năng lượng trên toàn cầu đã tăng lên mức cao kỷ lục vào năm 2018, giữa lúc nhu cầu năng lượng và sử dụng than gia tăng.

Nồng độ CO2 cao kỷ lục trong 4 triệu năm, trái đất "ngộ độc" nặng

(NLĐO) – Mặc dù giao thông và các hoạt động thương mại sụt giảm đáng kể trong những tháng đầu của đại dịch Covid-19, nồng độ CO2 trong bầu khí quyển trái đất vào tháng rồi vẫn đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại, theo một nghiên cứu được công bố hôm 7-6.

Mỹ đặt cược vào công nghệ hút CO2 khỏi không khí

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đặt cược vào công nghệ loại bỏ CO2 khỏi không khí để giúp ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Châu Âu CO2 lưu trữ Greenland
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo