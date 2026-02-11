Dự án "không gian nghệ thuật kết nối cộng đồng" - cách nhìn của nghệ sĩ trẻ về Sài Gòn -TP HCM

Nghệ sĩ trực tiếp thâm nhập đời sống đô thị

"Kể chuyện nghìn năm: Chuyện Sài Gòn 2" khởi động hành trình sáng tác thực địa

Đây là cách nghệ sĩ tìm kiếm và chuyển hóa chất liệu nghệ thuật từ chính nhịp sống Sài Gòn hôm nay. Dự án "Kể chuyện nghìn năm: Chuyện Sài Gòn 2" hướng tới việc tạo ra một không gian nghệ thuật kết nối cộng đồng, góp phần làm phong phú và lan tỏa đời sống văn hóa đặc trưng của đô thị Sài Gòn -TP HCM.

Ban tổ chức công bố cấu trúc sáng tác được triển khai thông qua 3 cặp chủ đề chính, khai thác trong chuỗi 5 mini show diễn ra trong tháng 3-2026, gồm Chủ đề 1: "Nắng - Mưa" với Mini show 1 diễn ra ngày 8-3 tại Sân khấu Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh. Chủ đề 2: "Ngày - Đêm" và chủ đề 3: "Tân - Cổ".

Các mini show là giai đoạn "đi tìm chất liệu", nơi nghệ sĩ thử nghiệm và phát triển ý tưởng từ thực địa. Sau khoảng 30 ngày làm việc liên tục, các chất liệu phù hợp sẽ được chọn lọc để hoàn thiện tác phẩm trình diễn quy mô lớn, dự kiến công diễn vào dịp lễ 30-4- 2026.

Mô hình đồng hành và định hướng phát triển bền vững

Dự án triển khai phương thức bán vé sớm, trong đó khán giả tham gia từ giai đoạn đầu được xem như những người đồng hành cùng quá trình sáng tạo. Người mua vé có cơ hội theo dõi các mini show và chứng kiến sự phát triển của tác phẩm trước khi hoàn chỉnh.

Tâm huyết của nghệ sĩ trẻ

Chia sẻ tại họp báo, nhạc sĩ Cao Bá Hưng cho biết: "Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian để nghệ sĩ có thể sống được với nghề, từ đó tiếp tục sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng. 'Chuyện Sài Gòn 2' không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là một nỗ lực xây dựng con đường bền vững cho người làm nghệ thuật."

Theo Ban Tổ Chức, dự án hướng tới việc hình thành một sản phẩm nghệ thuật đô thị có khả năng trình diễn lâu dài, không chỉ làm phong phú đời sống văn hóa TP HCM mà còn tạo thêm một điểm đến trải nghiệm cho du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch và ngành công nghiệp sáng tạo của thành phố.

Nhạc sĩ Cao Bá Hưng

Ban Tổ Chức mời gọi các nghệ sĩ đa lĩnh vực, bao gồm: Hội hoạ, Nghệ thuật thị giác, Thơ ca, Trình diễn, Chuyển động và Âm nhạc, tham gia vào hành trình sáng tác thực địa của dự án.

Song song đó, dự án tìm kiếm sự đồng hành của các nhà đầu tư và đối tác quan tâm đến lĩnh vực văn hóa - sáng tạo, nhằm cùng xây dựng một sản phẩm nghệ thuật đô thị có tính dài hạn và khả năng trình diễn bền vững.