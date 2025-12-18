Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Đề nghị các trường cung cấp tài liệu, hình thức nhận tiền

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Đề nghị các trường cung cấp tài liệu, hình thức nhận tiền

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Sở GD-ĐT Nghệ An yêu cầu các trường cung cấp tài liệu, số tiền tài trợ, hình thức nhận tiền liên quan đến dự án “Nuôi em - Nghệ An”.

Ngày 18-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết đơn vị vừa có công văn yêu cầu rà soát báo cáo các tổ chức, dự án thiện nguyện trong trường học.

Dự án “Nuôi em – Nghệ An”: Đề nghị các trường cung cấp tài liệu, báo cáo thu chi - Ảnh 1.

Dự án "Nuôi em - Nghệ An" bị các nhà hảo tâm tố không minh bạch

Theo Sở GD-ĐT Nghệ An, thực hiện công văn số 6081/CAT-PC02 ngày 16-12-2025 của Công an tỉnh Nghệ An về việc phối hợp ra soát các dự án thiện nguyện trong các trường học, đồng thời chủ động công tác phòng ngừa kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý đối với các đối tượng lợi dụng các dự án thiện nguyện để trục lợi nói chung, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dự án "Nuôi em - Nghệ An" nói riêng, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tổ chức rà soát và báo cáo, cung cấp các tài liệu liên quan đến hoạt động của các Tổ chức, Dự án thiện nguyện đã và đang được triển khai tại nhà trường.

Đặc biệt là các dự án liên quan đến dự án "Nuôi em - Nghệ An" hoặc các tổ chức, dự án sử dụng hình ảnh của dự án "Nuôi em - Nghệ An" có dấu hiệu bất minh về hoạt động và tài chính. Trong đó, yêu cầu nêu rõ tổng số dự án, tên dự án, số người phụ trách, số trẻ em, học sinh được hỗ trợ, thời gian hoạt động, số tiền được hỗ trợ (hình thức nhận tiền), báo cáo chi hàng tháng, quý, năm đối với số tiền được hỗ trợ.

Báo cáo và các tài liệu liên quan gửi qua office về Sở trước 17 giờ ngày 19-12-2025. Sau thời gian trên, đơn vị nào không gửi báo cáo xem như không có các tổ chức, dự án thiện nguyện đã và đang được triển khai tại nhà trường.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thiện nguyện khi triển khai các dự án thiện nguyện trong nhà trường, đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích đề ra. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu bất minh trong hoạt động, kịp thời báo cho Công an cấp xã, phường hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát hình sự) để tiếp nhận, xác minh, giải quyết theo quy định.

Được biết, trong nhiều năm liền, dự án thiện nguyện "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, dự án "Nuôi em - Nghệ An" do bà Đỗ Thị Nga điều phối đều "gắn mác" thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, một đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Dự án “Nuôi em – Nghệ An”: Đề nghị các trường cung cấp tài liệu, báo cáo thu chi - Ảnh 2.

Hình ảnh các em học sinh ăn cơm từ dự án "Nuôi em - Nghệ An"

Cách giới thiệu này xuất hiện trên các nền tảng truyền thông, trong tài liệu vận động tài trợ và trong giao tiếp với nhà hảo tâm, gây nhầm lẫn đây là chương trình do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thực hiện khiến nhiều người tin tưởng và quyên góp vào các dự án này.

Khi những phản ánh về tính minh bạch tài chính và công tác vận hành của dự án xuất hiện, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, phía Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không tham gia thực hiện, giám sát hay điều phối các dự án "Nuôi em" nêu trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án thiện nguyên Nuôi em - Nghệ An hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng khó khăn thuộc các xã miền núi tỉnh Nghệ An, thực hiện từ năm 2019 đến nay. Do dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch, nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc với bà Đỗ Thị Nga, người phụ trách chương trình, nhưng từ ngày 15-10-2025 đến nay, người này không phản hồi và bị mất liên lạc. Bức xúc, nhiều nhà hảo tâm đã viết đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã tiếp nhận đơn trình báo của một số nhà hảo tâm, đề nghị xác minh các thông tin tới dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An". Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Thực hiện trực tiếp với trường, không qua Sở GD-ĐT

Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Thực hiện trực tiếp với trường, không qua Sở GD-ĐT

(NLĐO) - Theo Sở GD-ĐT Nghệ An, dự án “Nuôi em - Nghệ An”, bên chương trình làm trực tiếp với nhà trường không thông qua Sở.

Dự án Nuôi em "gắn mác" Trung tâm Tình nguyện quốc gia nhiều năm, vì sao không phát hiện?

(NLĐO)- Dư luận băn khoăn các dự án "Nuôi em" được gắn "thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện quốc gia" nhiều năm qua, nhưng không được nhắc nhở, chấn chỉnh.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói gì về dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung?

(NLĐO)- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục có thông tin về dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung?

điều tra nhà hảo tâm hành vi vi phạm công an tỉnh Trường mầm non Công an tỉnh Nghệ An vi phạm pháp luật dự án nuôi em
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo