Kinh tế

Cận cảnh “nên hình nên dáng” của loạt dự án kết nối đường tốc Biên Hòa - Vũng

Ngọc Giang

(NLĐO)- Sau nhiều tháng thi công, dọc tuyến phía Đông TPHCM hình hài các tuyến kết nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang dần hiện ra

Các Dự án kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thành hình - Ảnh 1.

Ban Quản lý Dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu (TP HCM) đang dồn sức triển khai ba dự án trọng điểm thuộc tuyến kết nối vào cao tốc, với tổng vốn đầu tư hơn 13.800 tỉ đồng từ ngân sách.

Các Dự án kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thành hình - Ảnh 2.

Đây là những dự án chiến lược, không chỉ phục vụ khai thác cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mà còn mở ra không gian phát triển mới cho đô thị – công nghiệp – cảng biển và du lịch ven biển.

VIDEO: Loạt dự án kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thành hình

Các Dự án kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thành hình - Ảnh 3.

Cụ thể, dự án đường nối từ Quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn có tổng vốn hơn 6.707 tỉ đồng, triển khai giai đoạn 2023-2027. Những ngày cuối năm, công trường nhộn nhịp với các tốp kỹ sư và công nhân khẩn trương xử lý nền đất yếu, đắp cát và khoan cọc nhồi.

Các Dự án kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thành hình - Ảnh 4.

Dự án thứ hai, đường nối từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994, với tổng vốn hơn 5.193 tỉ đồng, khởi công cuối năm 2024. Công tác giải phóng mặt bằng đang đạt kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để dự án bám sát tiến độ đề ra.

Các Dự án kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thành hình - Ảnh 5.

Đặc biệt, dự án đường trục chính Vũng Tàu, đoạn từ ĐT994 đến vòng xoay 51B, 51C, gần 2.000 tỉ đồng, đang thi công từ tháng 6-2025. Những hạng mục như nền đường, cầu cống và các tuyến nhánh phụ trợ được triển khai đồng bộ nhằm sớm hình thành trục giao thông liên kết hoàn chỉnh.

Các Dự án kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thành hình - Ảnh 6.

Nhóm dự án kết nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được ví như "đòn bẩy hạ tầng" quan trọng của toàn khu vực Đông Nam Bộ. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương đến Vũng Tàu và các vùng ven biển.

Các Dự án kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thành hình - Ảnh 7.

Không chỉ cải thiện giao thông, các dự án còn giúp tối ưu khai thác cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giảm áp lực cho Quốc lộ 51, tuyến đường vốn quá tải nhiều năm qua.

Các Dự án kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thành hình - Ảnh 8.

Ngoài ý nghĩa về giao thông và logistics, các tuyến kết nối này còn mở ra cơ hội phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ tại dải ven biển. Những khu vực trước đây còn thưa dân, hạn chế kết nối, nay sẽ có cơ hội thu hút đầu tư mạnh mẽ, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững.

Các Dự án kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thành hình - Ảnh 9.

Đặc biệt với ngành du lịch, trục kết nối hoàn chỉnh sẽ tăng sức hấp dẫn cho Vũng Tàu và các đô thị phụ cận. Thời gian di chuyển ngắn hơn, an toàn hơn, dự báo sẽ kéo theo lượng khách nội địa từ TP HCM tăng mạnh, góp phần nâng cao doanh thu dịch vụ và thúc đẩy ngành du lịch biển phát triển.

