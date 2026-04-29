Dự báo 12 cung hoàng đạo tuần lễ cuối tháng 4

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 27-4 đến ngày 3-5.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Tuần này, Bạch Dương tràn đầy năng lượng bứt phá trong sự nghiệp. Cung hoàng đạo này cảm thấy tự tin hơn khi đưa ra các quyết định quan trọng.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, hãy học cách lắng nghe đối phương thay vì chỉ khăng khăng theo ý mình.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Đây là thời điểm vàng để Kim Ngưu tỏa sáng và tận hưởng thành quả sau những ngày làm việc chăm chỉ. Tài chính của cung hoàng đạo này có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, có thể là một khoản thưởng bất ngờ.

Trong tình yêu, sự quyến rũ tự nhiên giúp Kim Ngưu dễ dàng thu hút ánh nhìn từ người khác giới.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Song Tử cần dành thời gian để "sạc" lại năng lượng sau chuỗi ngày bận rộn. Trực giác của Song Tử tuần này cực kỳ nhạy bén, hãy tin vào cảm giác của bản thân khi giải quyết mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Mối quan hệ bạn bè và xã hội là tâm điểm của Cự Giải tuần này. Cung hoàng đạo này sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người xung quanh cho kế hoạch cá nhân.

Bên cạnh đó, hãy chú ý đến việc quản lý chi tiêu để tránh thâm hụt ngân sách cuối tháng.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Cơ hội thăng tiến đang mở ra trước mắt Sư Tử, đặc biệt là trong các dự án đòi hỏi sự sáng tạo. Cung hoàng đạo này hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định bản lĩnh lãnh đạo.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Tuần này mang đến cho Xử Nữ niềm cảm hứng học hỏi những điều mới mẻ. Có thể Xử Nữ sẽ đăng ký một khóa học hoặc bắt đầu chuyến hành trình ngắn ngày.

Trong công việc, sự tỉ mỉ giúp cung hoàng đạo này tránh được những sai sót đáng tiếc.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Đây là lúc thích hợp để Thiên Bình giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng về tiền bạc. Trong các mối quan hệ, hãy học cách thiết lập ranh giới rõ ràng để bảo vệ cảm xúc bản thân.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Chuyện tình cảm của Bọ Cạp trở nên vô cùng sôi động trong tuần này. Nếu còn độc thân, bạn có cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng qua các sự kiện xã hội. Với những ai đã có đôi, sự gắn kết được củng cố nhờ những trải nghiệm mới mẻ cùng nhau.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Nhân Mã nên ưu tiên chăm sóc sức khỏe và cải thiện thói quen sinh hoạt hàng ngày. Tại nơi làm việc, khối lượng nhiệm vụ có thể tăng lên nhưng Nhân Mã hoàn toàn đủ sức xử lý êm đẹp.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Sáng tạo và lãng mạn là hai từ khóa dành cho Ma Kết tuần này.

Cung hoàng đạo này cảm thấy yêu đời hơn và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động giải trí sôi nổi. Đây cũng là lúc những ý tưởng độc đáo của Ma Kết được cấp trên công nhận.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Hãy cẩn trọng hơn trong giao tiếp với đồng nghiệp để tránh những tranh cãi không đáng có. Tình hình tài chính duy trì ở mức ổn định, khiến Bảo Bình khá thoải mái.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời giúp Song Ngư tỏa sáng trong các buổi thảo luận hoặc đàm phán. Cung hoàng đạo này dễ dàng thuyết phục người khác nhờ sự khéo léo và nhạy bén của mình.

Sự thấu hiểu và sẻ chia giúp mối quan hệ của Song Ngư bền chặt hơn.