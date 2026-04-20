Dự báo thời tiết hôm nay, 20-4: TPHCM và Nam Bộ có nắng nóng, mưa cục bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 20-4, tại Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ có nắng nóng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết toàn Nam Bộ nắng trở lại, mưa dông chiều tối giảm; thời tiết dịu hơn.

Cụ thể, vào buổi sáng trời có mây, nắng sớm; trưa chiều nắng tăng, có nơi nắng nóng nhẹ. Chiều tối và đêm, mưa rào và dông xảy ra chủ yếu cục bộ, không còn diện rộng.

Theo dự báo, trong những ngày tới khu vực tiếp tục có nắng nóng vào trưa chiều, đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và các bệnh về tim mạch.

Ngoài ra, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Do đó, người dân cần uống đủ nước, sử dụng biện pháp chống nắng khi ra đường nếu trời có nắng. Mang theo áo mưa, ô (dù) khi ra khỏi nhà đề phòng có mưa dông bất chợt.