Dự báo thời tiết hôm nay, 24-4: Nắng nóng ở TPHCM và Nam Bộ tăng nhẹ

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết hôm nay, 24-4, tại TPHCM và Nam Bộ tăng nhẹ nắng nóng, trời ít mưa, cảm giác oi bức rõ hơn.

Cụ thể, vào buổi sáng trời có mây, nắng sớm, không khí khá dễ chịu. Trưa chiều nắng tăng mạnh hơn, xuất hiện nắng nóng cục bộ chủ yếu khu vực biên giới. Chiều tối và đêm, trời ít mưa, hầu hết khô ráo.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Theo dự báo, khu vực tiếp tục có nắng nóng vào trưa chiều từ khoảng 12-15 giờ, đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và các bệnh về tim mạch.

Ngoài ra, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Do đó, người dân cần uống đủ nước, sử dụng biện pháp chống nắng khi ra đường nếu trời có nắng. Mang theo áo mưa, ô (dù) khi ra khỏi nhà đề phòng có mưa dông bất chợt.