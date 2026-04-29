Dự báo chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lưu ý ngày cuối cùng

Ngày 29-4, Báo Người Lao Động trao đổi với chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, về dự báo thời tiết chi tiết cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ ngày 30-4 đến ngày 3-5-2026).

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

- Phóng viên: Thưa chuyên gia, dự báo chi tiết thời tiết trên cả nước trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sẽ như thế nào?



+ Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng: Sáng nay 29-4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ sẽ xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, cục bộ có những nơi mưa to đến rất to, trên 100 mm.

Mưa dông sẽ đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 29-4, trời sẽ chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng chỉ còn phổ biến từ 20-23 độ C.

Từ ngày 30-4 đến hết kỳ nghỉ lễ, tại Bắc Bộ trời chuyển sang trạng thái ít mưa, ban ngày sẽ có nắng. Hai ngày đầu của thời kỳ nghỉ lễ trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động từ 27-30 độ C, hai ngày cuối thời kỳ nghỉ lễ nhiệt độ tăng nhẹ lên 30-33 độ C, vẫn tương đối dễ chịu.

Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ (ngày 3-5), khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại vào lúc chiều tối và đêm.

Nhìn chung, khu vực Bắc Bộ sẽ có kỳ nghỉ lễ với thời tiết ít mưa, mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời, chỉ có ngày cuối cùng của kỳ nghỉ người dân, du khách cần lưu ý khả năng có mưa rào và dông vào lúc chiều tối và đêm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 29-4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa trên 50 mm. Khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng chỉ còn phổ biến từ 21-24 độ C.

Trong thời kỳ nghỉ lễ, tại khu vực Trung Bộ nhìn chung thời tiết sẽ tạnh ráo, ít mưa, ngày trời nắng. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, ngày 30-4 và 1-5, trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động từ 28-31 độ C.

Còn lại nhiệt độ ở khu vực miền Trung phổ biến từ 31-34 độ C, đặc biệt ngày 3-5, ngày cuối của thời kỳ nghỉ lễ, có nơi còn xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ trên 35 độ C.

Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển đặc biệt ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Trong khi đó, thời tiết chủ đạo ở khu vực Cao Nguyên Trung Bộ trong kỳ nghỉ lễ vẫn là chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng được dự báo còn kéo dài đến ngày 30-4 với nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 35-36 độ C.

Bắt đầu từ chiều tối 30-4 đến hết kỳ nghỉ lễ, vào lúc chiều tối và tối, ở khu vực Nam Bộ cũng sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 1-5 đến hết kỳ nghỉ lễ, nền nhiệt độ tại Nam Bộ cũng giảm đi, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ với nhiệt độ có nơi trên 35 độ C.

- Người dân và du khách cần lưu ý, chủ động ra sao trước nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan?

+ Khi có nguy cơ xảy ra dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế ra ngoài khi trời chuyển dông.

Nếu đang ở ngoài trời, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn trong nhà kiên cố, tránh đứng dưới cây to, cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm.

Khi có mưa đá, nên trú trong nhà, đóng kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích.

Đối với gió giật mạnh, cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ. Ngoài ra, tắt các thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét đánh.

- Xin cảm ơn ông!