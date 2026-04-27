Thời sự

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ hôm nay, ngày 27-4

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ, TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, khung giờ từ 13-15 giờ là thời điểm nắng gắt nhất.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 27 và 28-4, tức 11 và 12-3 âm lịch), thời tiết toàn khu vực Nam Bộ được dự báo có mây thay đổi, đêm hầu như không mưa. Ban ngày trời nắng nóng.

Tại TPHCM, ban ngày nắng nóng, đặc biệt tại khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố.

Tuy nhiên, khả năng mưa dông rải rác đến cục bộ vẫn có thể xuất hiện về chiều tối.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. trong khi khu vực ven biển thấp hơn, khoảng 32-33 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết ở TPHCM và Nam Bộ dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tiếp tục nắng nóng

Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, cũng như khu vực Cà Mau - An Giang - Phú Quốc, có gió Đông đến Đông Nam cấp 3, có lúc cấp 4. Biển tương đối êm, không mưa, tầm nhìn xa trên 10km, thuận lợi cho các hoạt động du lịch và vận tải biển.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ do nắng nóng kéo dài, đồng thời chú ý đến các vấn đề sức khỏe như bệnh hô hấp, tim mạch, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ. Hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 13-15 giờ, bổ sung đủ nước để tránh say nắng, say nóng.

Ngoài ra, sự xen kẽ giữa nắng mạnh ban ngày và khả năng có mưa dông chiều tối có thể làm gia tăng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, gió giật mạnh, thậm chí mưa đá. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh 2.

Thời tiết TPHCM và Nam Bộ chịu ảnh hưởng từ rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây, sau đó bị nén và dịch chuyển dần xuống phía Nam do tác động của áp cao lục địa từ phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới với trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ - Nam Bộ hoạt động mạnh, góp phần duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng.

Dự báo chi tiết thời tiết cả nước dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Dự báo chi tiết thời tiết cả nước dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(NLĐO) - Thời tiết cả nước dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cần đề phòng mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra.

Dông lốc, sét và mưa đá tàn phá nhiều nơi, nguy cơ thời tiết cực đoan còn xảy ra

(NLĐO) - Dông lốc, sét và mưa đá xảy ra ở nhiều địa phương khiến 1 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế hơn 45 tỉ đồng

Mưa dông dự báo xảy ra dồn dập sau đợt nắng nóng hiếm gặp 10 năm, cảnh báo thời tiết nguy hiểm

(NLĐO) - Dự báo từ đêm 16-4 đến 24-4, khả năng xuất hiện mưa dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra nhiều đợt, cùng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

