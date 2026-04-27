Dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ hôm nay, ngày 27-4

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 27 và 28-4, tức 11 và 12-3 âm lịch), thời tiết toàn khu vực Nam Bộ được dự báo có mây thay đổi, đêm hầu như không mưa. Ban ngày trời nắng nóng.

Tại TPHCM, ban ngày nắng nóng, đặc biệt tại khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố.

Tuy nhiên, khả năng mưa dông rải rác đến cục bộ vẫn có thể xuất hiện về chiều tối.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. trong khi khu vực ven biển thấp hơn, khoảng 32-33 độ C.

Dự báo thời tiết ở TPHCM và Nam Bộ dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tiếp tục nắng nóng

Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, cũng như khu vực Cà Mau - An Giang - Phú Quốc, có gió Đông đến Đông Nam cấp 3, có lúc cấp 4. Biển tương đối êm, không mưa, tầm nhìn xa trên 10km, thuận lợi cho các hoạt động du lịch và vận tải biển.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ do nắng nóng kéo dài, đồng thời chú ý đến các vấn đề sức khỏe như bệnh hô hấp, tim mạch, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ. Hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 13-15 giờ, bổ sung đủ nước để tránh say nắng, say nóng.



Ngoài ra, sự xen kẽ giữa nắng mạnh ban ngày và khả năng có mưa dông chiều tối có thể làm gia tăng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, gió giật mạnh, thậm chí mưa đá. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.