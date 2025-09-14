HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Dự báo có tới 500 ngàn việc làm xanh mới vào 2030

Thùy Linh

(NLĐO) - Tới năm 2030, Việt Nam được dự báo có thể tạo ra đến 500.000 việc làm xanh mới.

Khi thế giới chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ hướng tới nền kinh tế bền vững, tại buổi chia sẻ: Phát triển sự nghiệp trong phát triển bền vững do C asean Vietnam vừa tổ chức đã nêu bật nhu cầu cấp thiết trong việc phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng trong các lĩnh vực ESG, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn.

Dự báo có tới 500 ngàn việc làm xanh mới vào 2030 - Ảnh 1.

Buổi chia sẻ: Phát triển sự nghiệp trong phát triển bền vững do C asean Vietnam vừa tổ chức

Tại Việt Nam, xu hướng này mang đến những cơ hội độc đáo để thu hút nhân tài thông qua các lợi thế như ổn định chính trị, chi phí lao động cạnh tranh, và các chính sách hỗ trợ đầu tư xanh.

Tuy nhiên, để thực hiện các cam kết phát triển bền vững, Việt Nam phải đối mặt với những thách thức về việc bổ sung nhân lực trong các lĩnh vực tập trung vào phát triển bền vững, đồng thời đào tạo lao động hiện tại để thích ứng với sự chuyển đổi cơ cấu thị trường lao động.

Bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch PwC Việt Nam, chia sẻ rằng xu hướng sự nghiệp bền vững đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, tuy nhiên ở Đông Nam Á khoảng cách kỹ năng vẫn là thách thức lớn.

Tới năm 2030, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) dự báo sẽ có 170 triệu việc làm mới trên toàn thế giới, trong đó 35 triệu việc trực tiếp liên quan đến chuyển đổi xanh. Tới thời điểm đó, Việt Nam cũng được dự báo có thể tạo ra đến 500.000 việc làm xanh mới, đặc biệt trong các ngành năng lượng mặt trời, hiệu quả năng lượng và vận tải sạch.

Theo bà Vân, vai trò của giáo dục, tăng cường hướng nghiệp và thúc đẩy quan hệ đối tác công - tư là những yếu tố quan trọng cần có để tận dụng những cơ hội này.

Bà cũng chỉ ra bốn mục tiêu chiến lược trong Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia đang là động lực chính tạo ra các vai trò việc làm mới.

Nhu cầu tuyển dụng nhân tài bền vững

Trong khi đó, bà Tongjai Thanachanan, Giám đốc Bền vững & Chiến lược, Thai Beverage PCL nhấn mạnh rằng việc tuyển dụng nhân tài bền vững bao gồm cả ba trụ cột: Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Việt Nam là một thị trường tăng trưởng quan trọng của ThaiBev và Tập đoàn có định hướng phát triển nhân tài địa phương thông qua các chương trình đào tạo chuyên biệt cũng như chuyển giao kiến thức giữa các thị trường.

Bà Tongjai Thanachanan gởi mở rằng để phát triển sự nghiệp bền vững các chuyên gia trẻ nên có tính tò mò, sự chính trực, nhận thức đa văn hóa, và khả năng thích ứng để thành công trong lĩnh vực này.

Theo TS Nguyễn Chí Trường, Trưởng phòng Kỹ năng nghề, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh rằng Việt Nam đang xây dựng các chính sách giáo dục để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực xanh, đặc biệt thông qua Luật Việc làm 2025 và Nghị quyết 71 NQ/TW. Việc hợp tác giữa các bên liên quan, từ sinh viên, người sử dụng lao động, cơ sở giáo dục và Nhà nước là rất cần thiết để chuẩn bị cho lực lượng lao động trong kỷ nguyên mới.

Phát triển bền vững nguồn nhân lực Năng lượng tái tạo thu hút nhân tài Diễn đàn Kinh tế thế giới
