Dự báo mới nhất thời điểm kết thúc đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, nền nhiệt tới 40-41 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26-5, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C như trạm: Phố Ràng (Lào Cai) 40,7 độ C, Bắc Mê (Tuyên Quang) 40,3 độ C, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40,5 độ C, Láng (TP Hà Nội) 41,1 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,8 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 41,1 độ C, Đồng Hới (Quảng Trị) 40,2 độ C, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 40,0 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.



Dự báo từ ngày 29-5, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ dịu dần

Dự báo ngày 27-5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ c; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Ngày 28-5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Từ ngày 29-5, nắng nóng dịu dần

Các chuyên gia dự báo tới ngày 29-5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ dịu dần. Như vậy, so với các dự báo trước đó, đợt nắng nóng diện rộng có thể kết thúc muộn hơn khoảng một ngày.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực đô thị do ảnh hưởng của bê tông, mặt đường nhựa và hiệu ứng đảo nhiệt.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 9-17 giờ, thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày.

Ngoài ra, nền nhiệt cao kéo dài, độ ẩm không khí thấp cùng nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh cũng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và cháy rừng trong những ngày tới.

Đáng chú ý, những ngày cuối tháng 5, miền Bắc và miền Trung sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ khoảng ngày 1-6, miền Bắc và miền Trung có thể bước vào đợt nắng nóng diện rộng mới.