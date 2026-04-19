Kinh tế

Dự báo mới nhất về giá bạc Phú Quý, SBJ, Ancarat sau một tuần tăng mạnh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay được kỳ vọng sẽ đi lên cùng với vàng sau khi đang ở vùng cao nhất trong nhiều tuần qua.

Ngày 19-4, giá bạc trong nước được các thương hiệu duy trì ở mốc cao nhất trong tuần. 

Công ty Kim loại quý Ancarat mua vào bạc miếng ở mức 3,01 triệu đồng/lượng, bán ra 3,11 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) cũng niêm yết giá bạc ở mức cao, mua vào – bán ra quanh 3,03 triệu đồng/lượng và 3,12 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, mỗi lượng bạc cao hơn khoảng 200.000 đồng/lượng.

Giá bạc kg các thương hiệu cũng tăng mạnh. Ancarat công bố giá mua - bán lần lượt là 80,4 triệu đồng - 82,9 triệu đồng mỗi kg; SBJ bán ra 82,7 triệu đồng trong khi giá cao nhất mỗi kg bạc ở Phú Quý lên tới 83,4 triệu đồng. Trong một tuần, mỗi kg bạc tăng khoảng 5 triệu đồng.

Đây là mức tăng mạnh của giá bạc trong tuần qua, và đánh dấu tuần tăng thứ 2 liên tiếp. Với diễn biến này, bạc trong nước đang ở vùng cao nhất trong 1 tháng qua.

Dự báo giá bạc 2026 Phú Qúy , SBJ , Ancarat tiếp tục tăng mạnh trong tuần này - Ảnh 2.

Giá bạc tăng nhanh trong tuần qua

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay đóng cửa ở mức 80,9 USD/ounce, tăng tới 5,1% so với cuối tuần trước.

Trong vòng 2 tuần, giá bạc đi lên xấp xỉ 10% giúp kim loại này đang ở vùng cao nhất trong 5 tuần qua. Đà tăng của giá bạc cũng mạnh hơn nhiều so với mức phục hồi khoảng 4,1% trong 2 tuần của vàng.

Trong tuần qua, giá bạc kỳ hạn trên sàn Comex tăng 6,45%, đánh dấu tuần tăng thứ 4 liên tiếp và có mức phục hồi đáng kể 32% so với giá ghi nhận vào cuối tháng 3.

Theo giới phân tích, bạc đang phục hồi cùng nhịp với vàng, đặc biệt vào phiên cuối tuần sau thông tin tích cực về xung đột ở Trung Đông dịu bớt, giá dầu thô và đồng USD cùng đi xuống.

Dự báo mới nhất về bạc, giới phân tích cho rằng kim loại quý này sẽ được hỗ trợ bởi sự thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc kéo dài. Viện Bạc (Silver Institute) và Metals Focus đã cảnh báo về năm thứ 6 liên tiếp thiếu hụt nguồn cung, với 762 triệu ounce bạc được rút khỏi kho dự trữ toàn cầu kể từ năm 2021, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về khả năng thiếu hụt thanh khoản.

Nhu cầu công nghiệp, đặc biệt là từ các lĩnh vực điện tử và năng lượng mặt trời gắn liền với quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, tiếp tục duy trì mức giá sàn vững chắc ngay cả trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị.

Với thời điểm hiện tại, trong bối cảnh rủi ro lạm phát do giá dầu giảm bớt và nhu cầu từ các tổ chức lớn được duy trì, bạc được dự báo sẽ diễn biến tích cực.

Bạc thường biến động cùng nhịp với vàng, trong khi vừa qua nhiều tổ chức lớn đã điều chỉnh mục tiêu cuối năm 2026 về vàng sẽ tăng mạnh.

Goldman Sachs đặt mục tiêu 5.400 USD/ounce với giá vàng vào cuối năm 2026. Trong khi Bank of America, Wells Fargo Investment Institute, Deutsche Bank và Societe Generale đều đưa ra dự báo trong khoảng 6.000 USD/ounce dựa trên dòng vốn tiếp tục chảy vào các quỹ ETF và chính sách nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dự báo giá bạc 2026 Phú Qúy , SBJ , Ancarat tiếp tục tăng mạnh trong tuần này - Ảnh 3.


Giá bạc hôm nay 17-4: Trụ vững trên 80 triệu đồng/kg, dự báo mới nhất có thể lên 100 USD/ounce

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tiếp tục duy trì mốc cao và một số dự báo mới không loại trừ khả năng giá thế giới có thể trở lại mốc đỉnh kỷ lục 120 USD/ounce

