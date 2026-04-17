Giá bạc hôm nay 17-4: Trụ vững trên 80 triệu đồng/kg, dự báo mới nhất có thể lên 100 USD/ounce

Sáng 17-4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ), bạc miếng được giao dịch lần lượt 2,93 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,02 triệu đồng/lượng (bán ra), biến động rất hẹp so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Công ty kim loại quý Ancarat cũng ít biến động và đang giao dịch quanh mức 2,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,05 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn Phú Quý cũng giữ giá bạc mua - bán lần lượt là 2,96 – 3,05 triệu đồng/lượng.

So với cuối ngày hôm qua, giá bạc giảm nhẹ khoảng 30.000 đồng nhưng vẫn ở trên mốc 3 triệu đồng/lượng.

Giá bạc kg các thương hiệu cũng trụ vững trên vùng 80 triệu đồng/kg, trong đó SBJ bán ra 80,5 triệu đồng trong khi Ancarat và Phú Quý đẩy giá bán ra vượt 81 triệu đồng, lên cao nhất là 81,5 triệu đồng/kg, giảm khoảng 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

GIá bạc hôm nay tiếp tục tích cực

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được giao dịch ở mức 79,15 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn ở vùng cao trong khoảng 1 tháng qua.

Trong báo cáo mới nhất về bạc, ông Mike McGlone, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Bloomberg Intelligence, cho rằng giá bạc có thể dao động trong vùng biên rất rộng, từ 50-100 USD/ounce trong năm 2026.

Dù không loại trừ khả năng giá sẽ tăng trở lại mức cao kỷ lục hồi tháng 1-2026 trên 120 USD/ounce, chuyên gia này cũng đưa ra một số dự báo về rủi ro đảo chiều giá kim loại này. Bởi khi nguồn cung bạc thiếu hụt trên toàn cầu, giá sẽ biến động mạnh.

Vài ngày trước, Báo cáo Khảo sát Bạc thường niên của Viện Bạc đã nêu dự báo mức thiếu hụt hàng năm đối với kim loại này là 46,3 triệu ounce, bất chấp nhu cầu công nghiệp dự kiến sẽ giảm 3% trong năm nay, chủ yếu do dự báo lượng tiêu thụ bạc trong các tấm pin mặt trời quang điện sẽ giảm 19%.

Ở chiều ngược lại, dù nhu cầu cho sản xuất công nghiệp giảm nhưng Metals Focus, công ty nghiên cứu thực hiện cuộc khảo sát trên, lại dự đoán nhu cầu đầu tư sẽ là yếu tố thúc đẩy lớn nhất trên thị trường bạc năm nay. Dự báo nhu cầu đầu tư sẽ tăng 18% trong năm nay, dẫn đầu bởi dòng vốn vật chất 30 tấn đổ vào các sản phẩm giao dịch trên sàn chứng khoán (ETP) được hỗ trợ bằng bạc.

Với những yếu tố trên, giá bạc dù đang diễn biến tích cực nhưng sẽ khó đoán hơn trong thời gian tới.



